Neue Westfälische (Bielefeld): Rolf Gerlach, Präsident des Sparkassenverbands Westfalen-Lippe, macht sich für kräftige Steuerentlastung stark.

(ots) - Der scheidende Präsident des Sparkassenverbandes

Westfalen-Lippe, Rolf Gerlach, sieht in einem Gastbeitrag für die in

Bielefeld erscheinende Neue Westfälische (Mittwochausgabe)

Deutschland mit einer Staatsausgabenquote von 44 Prozent gut

aufgestellt und warnt vor einer Ausweitung der Staatsausgaben.

Gleichzeitig hält er den deutschen Staatshaushalt für so sicher

finanziert, dass eine Entlastung der Steuerzahler von knapp 60

Milliarden Euro in den kommenden fünf Jahren ein wichtiges Signal an

Wirtschaft und Bürger sein sollte. "Wir brauchen keine

Steuererhöhungen, keine neuen Steuerarten", schreibt Gerlach. Für

eine wirksame Umverteilung durch Sozialleistungen, Infrastruktur und

vor allem Bildung würden in Deutschland 2016 in öffentliche Kassen

voraussichtlich 691 Milliarden Euro eingezahlt. Gerlach macht sich

für eine Steuerreform stark: "Eine tiefgreifende Steuerreform würde

unsere wirtschaftliche Entwicklung stützen. Wenn die Mehreinnahmen

der nächsten fünf Jahre von 117 Milliarden Euro zugunsten der

Steuerpflichtigen auf 58,5 Milliarden Euro halbiert würden, ergäbe

sich ein wichtiges Entlastungssignal", regt er an. Entlastungen

dieser Art seien wirksamer als neue Subventionen. "Dazu zählt auch:

Rufe nach einer wie auch immer ausgebauten staatlichen Sparförderung

sollten wir zurückstellen."







