MS-Gedankenspiele von Caroline Régnard-Mayer

Mittlerweile gibt es zwei Bücher der MS-Gedankenspiele von Caroline Régnard-Mayer. In diesen Werken hat die Autorin ihren Lebensweg mit Multipler Sklerose von der Diagnosestellung bis heute in Gedichtform verfasst.

(firmenpresse) - Mittlerweile gibt es zwei Bücher der MS-Gedankenspiele von Caroline Régnard-Mayer. In diesen Werken hat die Autorin ihren Lebensweg mit Multipler Sklerose von der Diagnosestellung bis heute in Gedichtform verfasst.



MS - Gedankenspiele: Schwächen und Stärken

Unsere Gedanken stellen einen mächtigen Teil in unserer Persönlichkeit dar. Wir können sie nicht einfach so ausschalten, wie wir es täglich mit einer Lampe tun. Ohne Gedanken können wir nicht das sein, was der Mensch ist. Aber wir können viel mit positiven Gedankenflüssen bewirken. Das ist meine Erfahrung und ich erlebe es ständig im Alltag, beim Schreiben und Kommunizieren mit anderen Menschen. Wobei auch ich nicht vor “schlechten” Gedanken gefeit bin, aber ich lasse sie zu. Sie gehören genauso zu mir wie meine Erkrankung Multiple Sklerose. Und dieser bin ich überhaupt nicht wohl gesonnen.

Trotzdem versuche ich positiv im Umgang mit ihr zu sein.

Mal mehr, mal weniger.

Taschenbuch: 56 Seiten

Verlag: Books on Demand; Auflage: 3 (23. März 2016)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3738609024

ISBN-13: 978-3738609028

Auch als E-Book erhältlich!



MS-Gedankenspiele 2: Sturmwarnung mal wieder verpasst

Dies ist Band 2 aus der Lyrik-Reihe "MS-Gedankenspiele".

Caroline Régnard-Mayer schreibt Gedichte über einen kurzen Lebensabschnitt, der sehr belastend war, aber auch erfahrungsreich. Die Texte werden mit eigenen Fotografien untermalt.

Nach dem Sturm kommt die Ruhe - Sturmwarnung mal wieder verpasst!

Taschenbuch: 56 Seiten

Verlag: Books on Demand; Auflage: 2 (10. August 2016)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3741242845

ISBN-13: 978-3741242847

Auch als E-Book erhältlich!



Mehr Infos unter:

http://www.frauenpower-ms.jimdo.com

http://caroregm.blogspot.de/



Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.



Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.

http://brittasbuecher.jimdo.com/

http://kindereck.jimdo.com/

http://pressemeldungen.jimdo.com/

https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/



Dies ist eine Pressemitteilung von

Kummer

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 21.09.2016 - 06:57

Sprache: Deutsch

News-ID 1402655

Anzahl Zeichen: 2711

Kontakt-Informationen:

Firma: Kummer

Ansprechpartner: Kummer

Stadt: Ennepetal

Telefon: 000



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 21.09.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 80 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung