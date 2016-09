Knut Kiesewetter legt seine Autobiografie vor: Eine Zeitreise durch mehr als fünf Jahrzehnte Musikerkarriere

„Ich schreibe auch böse Dinge“, verrät Knut Kiesewetter über seine Erinnerungen, die jetzt unter dem Titel "Fresenhof. Ein Stück von mir" im Husum Verlag erschienen sind. Gerade ist der bekannte Jazz-Sänger, Liedermacher, Posaunist, Musikproduzent und Moderator 75 Jahre alt geworden – Grund genug, sein Leben und seine Karriere Revue passieren zu lassen. Eine „Autobiografie in Anekdoten“ ist dieser Rückblick auf mehr als fünfzig Jahre im Musikbusiness. Jahrzehnte voller Begegnungen mit den Größen des Showgeschäfts und mit teils abenteuerlichen Erlebnissen, von denen er freimütig, oft selbstironisch und lustig, aber auch kritisch erzählt.

(firmenpresse) - Kiesewetter (geboren am 13. September 1941 in Stettin) wuchs in Nordfriesland auf. Schon früh fing er an, Posaune und Gitarre zu spielen und zu singen. Später studierte er an den Musikhochschulen in Lübeck und Hamburg klassische Posaune. 1961 machte er seine ersten Jazz- und Schlageraufnahmen, von denen einige in Deutschland sehr bekannt wurden. Den deutschen Jazz Poll gewann er nicht weniger als zehnmal.



Ende der 60er-Jahre schwor er dem Schlager ab und mutierte zum Liedermacher. Daneben produzierte er bekannte Interpreten wie Volker Lechtenbrink, Hannes Wader, Fiede Kay und viele andere, für die er auch Lieder schrieb. Auch mit den bekanntesten Jazzmusikern der Zeit arbeitete er zusammen, neben vielen, vielen anderen z. B. Eugen Cicero, Herb Geller und Peter Herbolzheimer.



1971 kehrte er von Hamburg nach Nordfriesland zurück und kaufte den dreihundert Jahre alten Fresenhof unweit von Husum. „Leder von mien Fresenhof“ mit selbst geschriebenen plattdeutschen sowie friesischen Liedern wurde zu seinem bestverkauften Album.



Zu seinem 75. Geburtstag ist jetzt der mal heitere, mal nachdenkliche Rückblick auf das Leben und die über fünfzigjährige Karriere des Multitalents Kiesewetter erschienen. Hierin gibt er spannende Einblicke in die deutsche Musikszene vor allem der 60er- bis 80er-Jahre, schildert Begegnungen mit Künstlern und erzählt Anekdoten aus der Medienwelt und offenbart dabei so manche unglaubliche Facette des Musikgeschäftes.





Die Verlagsgruppe Husum, ein traditionsreiches, typisch norddeutsche Unternehmen, besteht aus acht Verlagen "in einem Boot": der Husum Druck- und Verlagsgesellschaft / Husum Verlag, dem Hamburger Lesehefte Verlag, Hansa Verlag, Matthiesen Verlag, Verlag der Nation, Frank Wagner Verlagsbuchhandlung, dem Verlag der Kunst Dresden und dem Turmschreiber Verlag.

