Kommandoübergabe Kommando Spezialkräfte der Marine (FOTO)

(ots) -

Am Freitag, den 23. September 2016 um 10 Uhr, wird die Führung des

Kommandos Spezialkräfte der Marine (KSM) durch den Kommandeur der

Einsatzflottille 1, Flottillenadmiral Jan C. Kaack (53), im Rahmen

einer Bataillonsmusterung in Eckernförde von Fregattenkapitän Jörg

Buddenbohm (44) an Fregattenkapitän Henrik Riechert (40) übergeben.



"Meine Zeit als Kommandeur KSM war spannend und herausfordernd, da

ich erster Kommandeur dieses relativ neuen Verbandes war", resümierte

Fregattenkapitän Buddenbohm. Seit zwei Jahren wurden die

Kampfschwimmer als ein eigenständiges Bataillon durch den

ausgebildeten Kampfschwimmer geführt, welcher sein Amt als Kommandeur

an den ebenfalls ausgebildeten Kampfschwimmer Fregattenkapitän

Riechert überreichen wird.



Eröffnet wird die Kommandoübergabe durch einen Fallschirmsprung,

welcher dieses Zeremoniell angemessen einleiten wird. Musikalisch

wird die Veranstaltung durch das Marinemusikkorps Ostsee begleitet.



Hinweise für die Presse



Medienvertreter sind zum Pressetermin "Kommandoübergabe Kommando

Spezialkräfte der Marine" eingeladen. Für die weitere Ausplanung und

Koordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.



Wichtig:



An dieser Veranstaltung wird eine Vielzahl an aktiven deutschen

Spezialkräften teilnehmen, sodass wir Sie bitten, sich an die

Fotografier- und Filmanweisungen des Pressefachpersonals zu halten.

Ohne Zustimmung dürfen keine Aufnahmen gemacht werden.



Termin:



Freitag, den 23. September 2016. Eintreffen bis spätestens 9.30

Uhr. Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.



Ort:



Marinestützpunkt Eckernförde, Am Ort 6, 24340 Eckernförde

Sportplatz und Gebäude 4



Programm:



9.45 Uhr Einnehmen der Plätze der geladenen Gäste 9.50 Uhr

Antreten aller Einheiten 9.55 Uhr Beginn Fallschirmsprung 10 Uhr



Einmarsch Ehrenformation



Anmeldung:



Medienvertreter werden gebeten, sich mit dem der digitalen

Pressemappe beiliegenden Anmeldeformular bis Donnerstag, den 22.

September 2016, 14 Uhr beim Presse- und Informationszentrum unter der

Fax-Nummer +49 (0)431-71745-1412 zu akkreditieren. Nachmeldungen sind

nicht möglich.







Pressekontakt:

Presse- und Informationszentrum Marine

Pressestelle Einsatzflottille 1, Kiel

Telefon: +49 (0)431-71745-1411

E-Mail:markdopizpressestellekiel(at)bundeswehr.org



