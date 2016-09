EVO Informationssysteme beeindruckte Besucher auf AMB in Stuttgart

Vom 13.09. bis 17.09.2016 fand die Messe AMB in Stuttgart statt. Die AMB ist die bedeutendste Fachmesse für die Metallverarbeitung. Unter dem Motto „Industriesoftware von A bis Z“ stellte der Digitalisierungsspezialist EVO Informationssysteme GmbH dem Fachpublikum seine neuesten Lösungen und Weiterentwicklungen vor. Erstmals war man mit gleich zwei Messeständen in Stuttgart präsent.

Durlanger Softwarehersteller überzeugt mit nachrüstbaren Lösungen für Industrie 4.0

„Für mich war es die emotionalste AMB die es je gab. Begeisterung, Anerkennung, freundschaftliche Geschäftsbeziehungen. Auch unser Messeteam war überwältigt von dem großen Zuspruch. Die Prospekte gingen aus.“ berichtet Geschäftsführer Jürgen Widmann.



„Bei Industrie 4.0 haben wir eine Spitzenposition eingenommen, da wir schon heute konkrete Lösungen für morgen schlüsselfertig liefern können. Das hat alle Besucher auf unserem Messestand sichtlich beeindruckt.“ begründet Jürgen Widmann den Erfolg von EVO.



Neben dem großen Hauptstand in Halle 4 konnte EVO als Mitaussteller beim Werkzeugmaschinenhersteller Matec in Halle 9 die EVO-APPS für die Produktion live auf einer CNC-Maschine demonstrieren. Die Besucher konnten sich so davon überzeugen, wie gut sich die Softwarelösungen direkt auf der Maschinensteuerung integrieren und bedienen lassen.







Die EVO Informationssysteme GmbH ist einer der führenden deutschen Hersteller von Industriesoftware für die Metallverarbeitung. EVO ist der anerkannte Vordenker für den vernetzten und digitalen Informations- und Datenfluss in Industrieunternehmen. Die Kernkompetenz: datenbankbasierte Informationssysteme zur Bündelung von Daten, Prozessen und Dokumenten.

Der Softwarehersteller bietet ein ganzheitliches Lösungsspektrum für die Zerspanung und zum Thema Industrie 4.0. Die „Industrie 4.0-Lösungen“ von EVO wurden auf Bundes- und Landesebene ausgezeichnet.

EVO-Software ist schnell verständlich und vielfältig in den Möglichkeiten.



Unter dem Motto Industriesoftware von A bis Z bietet der Softwarehersteller ein außergewöhnliches und einzigartiges Softwarespektrum:



– Unternehmenssoftware (ERP)

– Produktionsplanung / grafische Plantafel (PPS)

– Produkt- & Fertigungsdatenmanagement (PDM/PLM/DMS)

– CNC-Datenverwaltung / Datenaustausch mit CNC-Maschinen

– Werkzeugmessdaten-Bereitstellung für Maschinen

– Werkzeugverwaltung / Werkzeugorganisation

– Betriebsdatenerfassung (BDE)

– Maschinendatenerfassung (MDE/MES)

– Qualitätsmanagement (CAQ)

– Personalzeiterfassung (Workforce Management)



Die Softwarebausteine sind einzeln einsetzbar und können auch nahtlos miteinander verzahnt werden.



