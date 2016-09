2 von 10 der 2015 geborenen Babys hatten eine Mutter mit ausländischer Staatsangehörigkeit

(ots) - Von den insgesamt 738 000 im Jahr 2015 geborenen

Kindern hatten 590 000 eine deutsche Mutter und 148 000 eine Mutter

mit ausländischer Staatsangehörigkeit. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) weiter mitteilt, stieg damit der Beitrag ausländischer

Frauen zu allen Geburten in Deutschland auf 20 %. Zwischen 1996 und

2014 hatte ihr Anteil stabil 17 % bis 18 % betragen.



Die Zahl der Geborenen stieg im Vergleich zum Jahr 2014 insgesamt

um 22 650. Dazu trugen vor allem Frauen mit ausländischer

Staatsangehörigkeit bei (+ 17 280). Die Zunahme der Geborenen von

deutschen Frauen fiel dagegen mit + 5 370 Kindern eher gering aus.

Der Geburtenanstieg des Jahres 2015 unterscheidet sich damit deutlich

von dem des Jahres 2014. Im Jahr 2014 wurden rund 33 000 Kinder mehr

als im Vorjahr geboren. Zu dieser Geburtenzunahme hatten mit 22 000

Babys in erster Linie Frauen mit deutscher Staatsangehörigkeit

beigetragen. Frauen mit ausländischer Staatsangehörigkeit hatten 11

000 Kinder mehr als im Jahr zuvor zur Welt gebracht.



Mehr als die Hälfte der 148 000 Geborenen ausländischer Mütter

entfiel auf 10 Staatsangehörigkeiten. Aus dieser Gruppe kamen 2015

nur von Türkinnen und von Russinnen weniger Kinder zur Welt als im

Vorjahr (jeweils - 2 %). Bei den Geborenen von Frauen mit anderen

ausländischen Staatsangehörigkeiten gab es gegenüber 2014 einen

stärkeren Anstieg als bei den deutschen Frauen, so zum Beispiel bei

Geborenen von Rumäninnen (+ 47 % auf 8 150), Kosovarinnen (+ 18 % auf

7 150), Serbinnen (+ 13 % auf 5 600) und Bulgarinnen (+ 34 % auf 4

200). Besonders stark war aber der Anstieg der Babys von Syrerinnen,

deren Geburtenzahl hat sich von 2 300 auf 4 800 mehr als verdoppelt.

Zwischen 2000 und 2011 war die Zahl der Geborenen von syrischen

Müttern relativ stabil und ist offenbar mit zunehmender Zuwanderung

in den Jahren 2012 bis 2014 zuerst allmählich angestiegen, bevor es



zur stärkeren Zunahme 2015 kam.



