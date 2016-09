196 200 Promovierende im Wintersemester 2014/2015

(ots) - Im Wintersemester 2014/2015 wurden 196 200

Promovierende von Professorinnen und Professoren an deutschen

Hochschulen betreut. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter

mitteilt, strebte knapp die Hälfte aller Promovierenden eine

Promotion in der Fächergruppe Mathematik, Naturwissenschaften (59 700

beziehungsweise 30 %) oder Ingenieurwissenschaften (36 700

beziehungsweise 19 %) an.



Von den Promovierenden im Wintersemester 2014/2015 waren 87 000

Frauen (44 %) und 109 200 Männer (56 %). Der Anteil der ausländischen

Promovierenden lag bei 15 % (28 700 Personen). Rund 111 400

Promovierende (57 %) waren an der Hochschule eingeschrieben, an der

sie ihre Promotion verfolgten. Die meisten Promovierenden begannen

ihre Promotion bald nach Erwerb ihres höchsten Hochschulabschlusses.

So nahmen 46 % der Promovierenden (91 200 Personen) die Arbeit an

ihrer Promotion bereits im Kalenderjahr ihres höchsten

Hochschulabschlusses auf, weitere 24 % (47 600 Personen) im

Kalenderjahr darauf.



Diese hochgerechneten Ergebnisse basieren auf freiwilligen

Stichprobenbefragungen von Professorinnen und Professoren sowie

Promovierenden. Dabei wurden neben strukturellen Merkmalen der

Promotionsvorhaben auch Informationen zur Beschäftigungssituation der

Promovierenden erfragt.



Befragungen zu den Promovierenden wurden bereits für das

Wintersemester 2010/2011 durchgeführt. Die damals hochgerechnete

Gesamtzahl von 200 400 Promovierenden war überschätzt und muss

nachträglich auf 182 800 korrigiert werden. Demnach stieg die

Gesamtzahl der Promovierenden zwischen den Wintersemestern 2010/2011

und 2014/2015 um 7 %.



