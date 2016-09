Fortgeschrittener Brustkrebs durch wiederholtes Mammographie-Screening seltener (FOTO)

Nehmen Frauen die Untersuchung wiederholt in Anspruch, ist die

Wahrscheinlichkeit geringer, dass Brustkrebs in einem

fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert wird. Eine aktuelle Studie

zeigt: Selbst wenn nach der Screening-Untersuchung innerhalb der

nächsten zwei Jahre ein Tumor entdeckt wird, befindet sich die

Erkrankung seltener in einem ungünstigen, fortgeschrittenen Stadium.



Bei der Auswertung von rund 19.500 Erstteilnehmerinnen und 18.000

wiederholt teilnehmenden Frauen in Nordrhein-Westfalen zeigen sich

deutliche Vorteile für die zweite Gruppe. Von 1.000 Frauen, die

erstmals eine Mammographie-Screening-Untersuchung durchgeführt haben,

wurde innerhalb von zwei Jahren bei etwa 13 Frauen Brustkrebs

entdeckt. Dabei sind auch die Frauen erfasst, die erst nach der

Screening-Untersuchung in den darauf folgenden zwei Jahren (im

Intervall) erkrankt sind. Bei rund 5 Frauen war der Krebs in einem

fortgeschrittenen Stadium.



Bei Frauen, die bereits wiederholt am Screening teilnahmen, wurde

Brustkrebs bei etwa 9 von 1.000 Frauen gefunden. Bei rund 2 bis 3 der

Frauen war der Tumor entweder größer als 2 Zentimeter und/oder wies

eine Metastasierung auf (fortgeschrittene Erkrankung).



"Wir können mit dieser Studie erstmals in Deutschland zeigen, dass

Frauen nach wiederholter Teilnahme am Mammographie-Screening auch

dann einen Vorteil haben, wenn zwischen den zweijährlichen

Screening-Untersuchungen der Brustkrebs auftritt", sagt Prof. Walter

Heindel, Leiter des Referenzzentrums Mammographie am

Universitätsklinikum Münster und einer der Studienautoren. Der Anteil

der fortgeschrittenen Stadien war für diese Frauen nur etwa halb so

hoch wie für die Frauen, die erstmals an der Screening-Untersuchung

teilnahmen. "Wir finden nicht nur Brustkrebs in einem frühen Stadium,

sondern können gleichzeitig durch die regelmäßige Untersuchung den



Anteil der fortgeschrittenen Stadien verringern. Damit kann es

gelingen, in den nächsten Jahren die Sterblichkeit an Brustkrebs

durch Screening weiter zu senken."



Literaturhinweis



Weigel S, Heindel W, Heidrich J et al.

Reduction of Advanced Breast Cancer Stages

at Subsequent Participation in Mammography Screening.

Fortschr Röntgenstr 2016; 188(01): 33-37

DOI: 10.1055/s-0041-107835



http://ots.de/KGxoN







