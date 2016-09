PS-Atlas: Das haben Deutschlands Sportwagen unter der Haube (FOTO)

Hamburg hängt alle ab: In keinem anderen Bundesland sind

Sportwagen mit durchschnittlich mehr PS unterwegs als in der

Hansestadt. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Marktanalyse von

mobile.de, bei der die durchschnittliche PS-Zahl aller Sportwagen pro

Bundesland ermittelt wurde. Schlusslicht im Power-Ranking bildet

Sachsen-Anhalt mit nur 165 PS. Einige Bundesländer sind beim

PS-Vergleich echte Überraschungen.



"In Deutschland sind Sportwagen beliebt. Wir wollten daher wissen,

in welchem Bundesland Sportwagen am meisten PS unter der Haube

haben", sagt Malte Krüger, Geschäftsführer von mobile.de. "Vor allem

in Hamburg sind besonders exklusive und stark motorisierte Autos

unterwegs." In der Hansestadt haben Sportautos im Schnitt 210

Pferdestärken. Das liegt am hohen Anteil des Porsche 911.



Überraschung auf Platz zwei



Nicht die Autohochburgen Bayern oder Baden-Württemberg, sondern

Sachsen schafft hinter Hamburg den Sprung auf das PS-Podium.

Sportwagen haben hier durchschnittlich 209 PS. Und damit 44

Pferdestärken mehr als Nachbarland und Schlusslicht Sachsen-Anhalt.

Das drückt sich allerdings auch in einer durchschnittlichen

Preisdifferenz von 20.000 Euro aus. "Preissensible Autokäufer sollten

sich nicht nur in der eigenen Stadt umschauen, sondern auch in den

benachbarten Bundesländern", so Malte Krüger. "Preise für Sportwagen

variieren mitunter stark." Den dritten Platz unter den

leistungsfähigsten Sportboliden belegt Hessen, dicht gefolgt von

Baden-Württemberg und Bayern. In der Heimat von Porsche und Mercedes

ist man mit etwa 8 PS mehr unterwegs als im Bundesdurchschnitt.



Benziner hängen Diesel ab



Die Analyse von Deutschlands größtem Fahrzeugmarkt zeigt:

Sportwagen mit Benzinmotor haben mit durchschnittlich 201 PS die Nase

deutlich vor den im Mittel mit 140-PS ausgestatteten



Diesel-Sportwagen. Die meistverkauften Sportwagen im ersten Halbjahr

waren laut KBA der Porsche 911 gefolgt vom Audi TT und dem Ford

Mustang.



