Deutsche Freizeitparks punkten mit Familienfreundlichkeit / Erneut Top-Bewertungen bei bundesweiter Kundenbefragung (FOTO)

(ots) -

Die deutschen Freizeitparks wurden erneut als besonders

familienfreundlich ausgezeichnet. Eine jährlich durchgeführte

unabhängige Kundenbefragung von ServiceValue, WELT AM SONNTAG und der

Goethe-Universität Frankfurt 2016 würdigt, was für die Branche

selbstverständlich ist: "Familien mit Kindern sind unsere wichtigste

Zielgruppe", sagt Klaus-Michael Machens, Präsident des Verbands

Deutscher Freizeitparks und Freizeitunternehmen e.V. VDFU. "Ihre

Begeisterung ist der Motor unserer Leidenschaft."



Erneute Top-Platzierungen für Freizeitprofis



In der Befragung zur Familienfreundlichkeit bewerteten 40.000

Kunden, die in Haushalten mit einem oder mehreren Kindern leben, über

400 Unternehmen aus 60 Branchen. Der sogenannte "Family Experience

Score" war dabei der Maßstab der Umfrage. Dieser setzt sich aus

insgesamt acht Bewertungskriterien zusammen, wie zum Beispiel ein für

Familien angemessenes Preis-Leistungs-Verhältnis, der Wohlfühl-Aspekt

sowie familien- und kinderfreundliche Mitarbeiter. Mit hervorragenden

Ergebnissen zwischen 82,7 und 86,3 Punkten verbesserten sich die

Freizeit- und Erlebnisparks nochmals um rund 2 Prozentpunkte im

Vergleich zum Vorjahresergebnis. Damit grenzen sie sich klar ab von

den bestplatzierten Kinoketten (68,9) und Fußballvereinen (69,7). Die

"Top 10 Unternehmen 2016 in Familienfreundlichkeit" gehören

ausnahmslos der Freizeit- und Tourismusbranche an. Davon sind gleich

sechs Mitglied im VDFU: der Erlebnis-Zoo Hannover (Gold), der

Europa-Park (Silber), der Movie Park Germany (Bronze), das

Ravensburger Spieleland, das Heide Park Resort, und das

Phantasialand.



Familienfreundlichkeit als Verpflichtung



"Die Ergebnisse aus dem Vorjahr waren uns Lob und Ansporn

zugleich, noch besser zu werden und einige Punkte mehr zu erzielen.

Auch für das nächste Jahr setzen wir die Messlatte wieder etwas



höher", bekräftigt Machens. Besonders Familien mit Kindern erwarten

im Freizeitpark viele gemeinsame Erlebnisse und unvergessliche

Abenteuer. Die perfekt inszenierten Fantasiewelten ziehen Klein und

Groß gleichermaßen in ihren Bann und lassen sie den Alltag vergessen.

Machens: "Der ganzen Familie ein unvergessliches Erlebnis zu bieten,

ist unser wichtigstes Ziel." Die Gesamtübersicht der Ergebnisse ist

verfügbar unter: http://ots.de/wqokm







Pressekontakt:

Verband Deutscher Freizeitparks und Freizeitunternehmen e.V. VDFU

Janine Engel (Pressesprecherin)

Poststraße 30

10178 Berlin

030 2336067-32

engel(at)freizeitparks.de

www.freizeitparks.de



Dies ist eine Pressemitteilung von

Verband Deutscher Freizeitparks und Freizeitunternehmen e.V. VDFU familienfreundliche-f

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 21.09.2016 - 08:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1402675

Anzahl Zeichen: 2866

Kontakt-Informationen:

Firma: Verband Deutscher Freizeitparks und Freizeitunternehmen e.V. VDFU familienfreundliche-f

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 102 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung