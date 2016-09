Ersatzteilservice 2.0: BEEM relauncht Ersatzteilshop für Kunden mit e.bootis E-Commerce

Die Vollintegration des Shopsystems in e.bootis-ERPII bietet viele Vorteile

(PresseBox) - Die Firma BEEM bietet ab sofort ihren Kunden einen in nur drei Wochen von Grund auf neu entwickelten Onlineshop für Ersatzteile an. Der Hersteller von innovativen Küchen- und Haushaltsgeräten, Kochgeschirr sowie Samowaren, baut damit seinen Service weiter aus und erleichtert deutlich die Ersatzteilbestellung. So lässt sich z.B. der neue Onlineshop dank responsivem Design von allen mobilen Endgeräten nutzen. Durch das in der ERP-Software e.bootis-ERPII vollintegrierte Shopsystem verkürzt BEEM darüber hinaus die Bearbeitungszeit erheblich.

?Kunden schätzen unsere langlebigen Qualitätsprodukte mit beeindruckender Funktionsvielfalt und hoher Wertbeständigkeit. Auch aus Sicht der Nachhaltigkeit möchten wir es unseren Kunden ermöglichen, unsere Produkte lange nutzen zu können. Der Onlineshop für Ersatzteile bringt uns diesem Ziel nicht nur näher, sondern verstärkt gleichzeitig die Kundenbindung zur Marke BEEM?, führt Geschäftsführer Bijan Mehshat aus.

Ersatzteile bequem übers Smartphone bestellen

Da im Bedarfsfall mobile Endgeräte meistens griffbereiter sind als Laptops oder stationäre PCs, lag der Fokus darin, den Shop für die mobile Beschaffung zu optimieren. Durch das responsive Shopdesign kann der gesamte Bestellprozess nun bequem vom Smartphone oder Tablet aus durchgeführt werden. Die detaillierte Bebilderung hilft den Kunden auf Anhieb das richtige Ersatzteil für ihr Produkt zu finden. Anrufe bei der Servicehotline werden so stark reduziert.

ERP-System liefert zentrale Daten

Die Pflege des Onlineshops erfolgt vollständig aus e.bootis-ERPII. Sämtliche Textobjekte, Artikel- und Multimediadaten sind zentral im ERP-System hinterlegt und durch den Onlineshop in Echtzeit abrufbar. Redundante Datenhaltung und der damit verbundene Betreuungsaufwand gehören damit der Vergangenheit an. Besonders elegant ist das Management der Ersatzteile und Zubehörartikel gelöst. Diese werden als Artikel angelegt und anschließend im Artikelstamm des Hauptproduktes zugeordnet. Somit ist auch hier eine zentrale Stelle zur Pflege definiert, die eine mehrfach Zuordnung im Produktspektrum ohne Mehraufwand ermöglicht.



Über BEEM

Seit nunmehr 40 Jahren ist BEEM Hersteller innovativer und langlebiger Qualitätsprodukte. Das Sortiment zeichnet sich durch beeindruckende Funktionsvielfalt, bis ins Detail durchdachtes Design und hohe Wertbeständigkeit aus. Somit sind BEEM Produkte nicht nur zuverlässige Küchen- und Haushaltsgeräte, sie sind vielmehr Bestandteile einer gehobenen und komfortablen Lebensart, die dazu einladen, das Leben zu genießen. BEEM hat die nötige Flexibilität, um auf Trends zu reagieren und das Know-how, um Anforderungen schnell umzusetzen. Multifunktionalität, Innovation und Design sind in BEEM Produkten clever integriert - und das bietet den Verbrauchern einen echten Mehrwert.





