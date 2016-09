„Herunterfahren“ – Offline-Holidays wirken Wunder

Hauseigenes Künstleratelier

(firmenpresse) - Wer es einmal erlebt hat, wird es nicht mehr missen wollen: Handy aus, keine E-mails und – vor allem – den inneren „Online-Modus“ abdrehen. So unmöglich dies für so manch pflichtbewussten Menschen klingt, so gut tut eine konsequente Auszeit vom Alltag. Unsere Nerven sind permanent reizüberflutet und brauchen Ruhe. Ruhe ist nicht zu verwechseln mit Nichts-Tun. Vielmehr entspannen Körper und Seele bei einer bewussten Pause von den alltäglichen Pflichten und Sorgen. Der Mensch braucht Zeit, um sich aufmerksam auf seine eigene Befindlichkeit konzentrieren zu können. Ein Ort, der wie gemacht ist, um die Qualität der Langsamkeit zu zelebrieren und abzuschalten, ist das IMPULS HOTEL TIROL****s in der Winterwelt von Bad Hofgastein. Das Hotel verfügt über eine beeindruckende, 1.200 m² große Thermen- und Spa-Welt mit einem Therapie- und Kurzentrum auf höchstem Niveau. In aller Ruhe tauchen Erholungsuchende in dem Outdoor- und zwei Innenpools in reinstes, naturwarmes Thermalwasser ein. Großzügige Saunen und Soledampf verwöhnen den Körper mit Tiefenwärme und wohltuendem Entschlacken. Das Wohlfühlhotel zählt zu den besten Yoga-Hotels in Österreich. Das ganze Jahr über profitieren Yoga-Fans von vielseitigen Specials. Dazu finden regelmäßig zweimal in der Woche Yoga-Einheiten statt. Yoga-Einsteiger ohne Vorkenntnisse sind ebenso willkommen wie Fortgeschrittene und Könner. In Zusammenarbeit mit Dr. med. Liane Weber, einer sehr erfahrenen TCM-Ärztin, bietet das IMPULS HOTEL TIROL ein umfangreiches Programm der Traditionellen Chinesischen Medizin zur Erhaltung der Gesundheit. Auch die Küche des Hauses nimmt sich dem Wohlbefinden an. Gesunde Naturprodukte aus dem Gasteiner Tal und dem Salzburger Land liefern Energie und mentale Wellness. Eine ganz besondere Wirkung auf das seelisch-geistige Wohlbefinden des Menschen hat das kreative Arbeiten in dem hauseigenen Künstleratelier. Christoph Weiermayer, der Hausherr, ist Maler und akademischer Designer. Unter seiner Anleitung können Hotelgäste innere Kanäle zur ureigenen kreativen Quelle öffnen und so manch Belastendes loslassen. Was im IMPULS HOTEL TIROL seinen Anfang nimmt, findet in der Natur des Gasteinertals seine Fortsetzung. Ruhig und bedacht wandern die Winterwanderer durch die verschneite Landschaft. Mit dem Pferdeschlitten geht es durch den winterlichen Nationalpark Hohe Tauern. Fast lautlos begeben sich die Schneeschuhwanderer auf Entdeckungsreise. Schnell wird klar: Es geht auch einmal offline – und das sogar erstaunlich gut.





Yoga und Achtsamkeit (30.03.–02.04.17)

Leistungen: 3 Nächte mit Gourmet-Halbpension, nachmittags Skifahrerjause, 4 Yoga-Einheiten mit Diana Lueger, Spa- und Thermenwelt, Aktiv und Fit Programm – Preis p. P.: ab 385 Euro

IMPULS Auszeit (07.01.–16.04.17)

Leistungen: 4 Nächte mit Gourmet-Halbpension, nachmittags Skifahrerjause, Spa- und Thermenwelt, Aktiv und Fit Programm, 1 Entspannungsmassage mit Öl, Montag: „Alpe meets Adria“ Genussabend, Dienstag: Cocktail Lounge, Donnerstag im Januar: Musikwohnzimmer, Donnerstag im Februar: Foodmoakt im Ortszentrum, Freitag: „Felix Austria“ Buffet – Preis p. P.: ab 512 Euro



IMPULS HOTEL TIROL****S

Schmid Hotel Tirol GmbH & Co.KG

Bibiana und Christoph Weiermayer

A-5630 Bad Hofgastein, Grünlandstraße 5

Tel.: +43/(0)6432/6394-0

E-Mail: info(at)hotel-tirol.at

www.hotel-tirol.at



PresseKontakt / Agentur:

Media Kommunikationsservice Ges.m.b.H.

PR-Agentur für Tourismus

A-5020 Salzburg, Bergstraße 11

Tel.: +43/(0)662/87 53 68-127

Fax: +43/(0)662/87 95 18-5

www.mk-salzburg.at

E-Mail: office(at)mk-salzburg.at



