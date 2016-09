Yoga im Schnee

Wohlfühlen mit Yoga

(firmenpresse) - Für Yoga-Freunde ist es längst ein Must – das IMPULS HOTEL TIROL****s in Bad Hofgastein. Es gilt als eines der besten Yoga-Hotels in Österreich. Wer bewusst den Rückzug aus dem Alltag sucht, findet in dem Wohlfühlhotel eine geborgene und betreute Umgebung, um sich und seine eigene Mitte wiederzufinden und nachhaltig neue Energie zu tanken. Das ganze Jahr über werden zweimal wöchentlich Yoga-Einheiten mit renommierten Yoga-Lehrern angeboten. Dazu kommen spezielle Yoga-Weekends wie von 12. bis 15. Januar 2017 „Yoga & Snowboard“ und „Yoga im Schnee“ mit Anna Kathalina Langer, von 5. bis 10. Februar 2017 „Ski Yoga“ und „Yoga im Schnee“ mit Alexandra Meraner und von 30. März bis 2. April 2017 „Ski Yoga“ und „Yoga & Achtsamkeit“ mit Diana Lueger. Wer möchte, kann sich unterstützend vegan bzw. basisch ernähren. Das IMPULS HOTEL TIROL in Bad Hofgastein setzt zahlreiche Impulse für Gesundheit und Wohlbefinden. Eine ganz besondere Wirkung auf das seelisch-geistige Gleichgewicht des Menschen hat das kreative Arbeiten in dem hauseigenen Künstleratelier. Christoph Weiermayer, der Hausherr, ist Maler und akademischer Designer. Unter seiner Anleitung können Hotelgäste innere Kanäle zur ureigenen kreativen Quelle öffnen und so manch Belastendes loslassen. Das IMPULS HOTEL TIROL verfügt über eine beeindruckende, 1.200 m² große Thermen- und Spa-Welt mit einem Therapie- und Kurzentrum auf höchstem Niveau. Auch die Küche des Hauses nimmt sich dem Wohlfühlen an. Gesunde Naturprodukte aus der Region liefern Energie und mentale Wellness. Das Gasteiner Tal – mit seinen Bergen und der Heilkraft des Gasteiner Thermalwassers – bildet im IMPULS HOTEL TIROL die regenerierende Kulisse für eine Auszeit im Zeichen des „Ichs“. Der Skibus startet direkt beim Hotel. Ein einziges Skiticket eröffnet Skifahrern und Snowboardern 50 Liftanlagen und 220 schneesichere Pistenkilometer in der Skiwelt Gasteins. Über 100 Kilometer bestens präparierte Wege laden ein, mit Wander- oder Schneeschuhen durch die Natur zu streifen.





Yoga im Schnee (12.–15.01.17)

Leistungen: 3 Nächte mit Gourmet-Halbpension, 4 Yogaeinheiten, Spa- und Thermenwelt, Aktiv und Fit Programm, Montag: „Alpe meets Adria“ Genussabend, Dienstag: Cocktail Lounge, Donnerstag im Januar: Musikwohnzimmer, Donnerstag im Februar: Foodmoakt im Ortszentrum, Freitag: „Felix Austria“ Buffet– Preis p. P.: ab 385 Euro

Viele weitere Yoga-Angebote auf www.hotel-tirol.at



Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.hotel-tirol.at



mk Salzburg

