Ski und Spa stecken in Gastein unter einer Decke

(firmenpresse) - Skifahren und Wellness – dieses Genusspaket gehört für viele Wintersportler einfach zusammen. In Bad Hofgastein hat das IMPULS HOTEL TIROL****s diesbezüglich viel zu bieten. Gelegen inmitten von einem der größten und schönsten Skigebiete des Salzburger Landes setzt das Spahotel mit einer hauseigenen Therme, einem großen Yoga- und TCM-Programm sowie Ayurveda und Detox ein klares Statement in Sachen nachhaltiger Erholung. Der Skibus startet direkt beim Hotel. Ein einziges Skiticket eröffnet Skifahrern und Snowboardern 50 Liftanlagen und 220 schneesichere Pistenkilometer in der Skiwelt Gasteins. Jede der Gasteiner Skiregionen – Stubnerkogel-Angertal-Schlossalm, Graukogel, Dorfgastein-Grossarl und Sportgastein – ist für sich einzigartig, gemeinsam sind sie unschlagbar in Sachen Carving-, Boarding- und Wedelspaß.



Höchste Zeit, einmal nur an sich selbst zu denken



Das IMPULS HOTEL TIROL gibt neue Impulse, um in einer hektischen, leistungsorientierten Welt wieder in Balance zu kommen. Um im gesunden Gasteiner Thermalwasser zu baden, brauchen Gäste das Haus nicht zu verlassen. Drei Becken innen und außen sind mit dem 32 Grad warmen, wohltuenden Wasser gefüllt. Nach dem Skifahren an der prickelnden Winterluft dort einzutauchen, ist ein echter Hochgenuss. Eine exklusive Spawelt mit Bio- und Finnischer Sauna, Sole-Dampfbad und Infrarotkabine und einem kuscheligen Ruheraum wärmt und entspannt die Wintersportler. Wohlfühlmassagen, hochwertige Ayurveda oder Tuina Massagen, heilsame Kräuter- und Heubäder, Hot Stone, Pantai Luar Massagen und Kosmetikbehandlungen mit der exklusiven alpinen Kosmetiklinie „pure Altitude“ sind die „Spa-Spezialitäten“ des IMPULS HOTELS TIROL. Das ganze Jahr über profitieren Yoga-Fans von vielseitigen Specials wie Senioren-Yoga, Yoga & Malen, Yoga & Wellness, Yoga & Wandern, Yoga im Schnee und vielen mehr. Dazu finden regelmäßig zweimal in der Woche Yoga-Einheiten statt. Yoga-Einsteiger ohne Vorkenntnisse sind ebenso willkommen wie Fortgeschrittene und Könner. Die Yoga-Termine für den Winter: 12. bis 15. Januar 2017 „Yoga & Snowboard“ und „Yoga im Schnee“, 5. bis 10. Februar 2017 „Ski Yoga“ und „Yoga im Schnee“, 30. März bis 2. April 2017 „Ski Yoga“ und „Yoga & Achtsamkeit“. Wer mit Detox seiner Gesundheit Gutes tun möchte, ist im IMPULS HOTEL in den besten Händen. Unter ärztlicher Leitung und mit viel Know-How werden im Haus Detox-Kuren durchgeführt.





Sich durch die „Butterseite“ des Winters kosten



Das IMPULS HOTEL TIROL liegt im Salzburger Land – einem wahren „Feinkostladen“ für Genießer. Der Küchenmeister des Viersterne-Superiorhotels greift auf traditionelle und bewährte Rezepte zurück. Den Blick nach Süden gerichtet, lässt er sich auch gern von den benachbarten südlichen Regionen inspirieren. Daraus ergibt sich eine fantastische Alpenküche mit adriatischen Einflüssen. In Kombination mit sorgfältig ausgewählten, frischen und vielen regionalen Qualitätsprodukten entsteht die Impuls-Vitalpension. Weinliebhaber wählen aus ca. 180 österreichischen und internationalen Weinen. Die Dinner Specials des Winters werden der „Alpe meets Adria“ Genussabend jeden Montag, die Cocktail Lounge mit dem Trio Rowsekit an der Hotelbar am Dienstag, das Musikwohnzimmer an den Donnerstagen im Januar, der „Foodmoakt“ an den Donnerstagen im Februar im Ortszentrum von Bad Hofgastein sowie das „Felix Austria“ Spezialitätenbuffet freitags.





Ski Amadé erleben



Das Gasteinertal zählt zu den attraktivsten Skiregionen Österreichs und ist eines der top Skigebiete in Ski Amadé. Vier weitläufige Skigebiete bis zu einer Höhe von 2.700 Meter liegen im Gasteinertal. Tiefschnee- und Buckelpisten, Carvingstrecken und Freerides bringen Abwechslung in den Skiurlaub. Kinder und Jugendliche haben im Gasteiner Winter viel Spaß. Die Kleineren lernen im Übungsgelände im Skizentrum Angertal spielerisch das Skifahren. Für Jugendliche ist der Snowpark Gastein auf dem Stubnerkogel ein beliebter Treffpunkt. Für Skifahrer und Nichtskifahrer gleichermaßen interessant ist die Aussichtsplattform Glocknerblick, von wo man sich über die 140 Meter lange Hängebrücke über den Abhang wagen kann. Der Ausblick ist atemberaubend. Die optimale Höhenlage und großflächige Beschneiungsanlagen gewährleisten Schneesicherheit. Die wichtigsten Termine im Gasteiner Event-Winter: Advent- und Weihnachtsmärkte November und Dezember, Gasteiner Krampuslauf 5. und 6. Dezember 2016, FIS-Snowboard Weltcup in Bad Gastein im Januar, ARt on Snow im Februar, Internationales Snow Jazz Festival Gastein im März, Palmen auf den Almen im März.

Ski-Kurzwoche (07.01.–16.04.17)

Leistungen: 5 Nächte mit Gourmet-Halbpension, nachmittags Skifahrerjause, Spa- und Thermenwelt, Aktiv und Fit Programm, Montag: „Alpe meets Adria“ Genussabend, Dienstag: Cocktail Lounge, Donnerstag im Januar: Musikwohnzimmer, Donnerstag im Februar: Foodmoakt im Ortszentrum, Freitag: „Felix Austria“ Buffet – Preis p. P.: ab 555 Euro

Ski & Yoga (05.–10.02.17)

Leistungen: 5 Nächte mit Gourmet-Halbpension, nachmittags Skifahrerjause, 5 Yogaeinheiten mit Anna Kathalina Langer, 4-Tages-Skipass Amadé, Spa- und Thermenwelt, Aktiv und Fitprogramm, Montag: „Alpe meets Adria“ Genussabend, Dienstag: Cocktail Lounge, Donnerstag im Januar: Musikwohnzimmer, Donnerstag im Februar: Foodmoakt im Ortszentrum, Freitag: „Felix Austria“ Buffet – Preis p. P.: ab 858 Euro

Ayurveda genießen (05.–16.04.17)

Leistungen: 4 Nächte mit Gourmet-Halbpension (auch vegetarisch und Vitalvariante), nachmittags Wellnessjause, Zirben- und Kräuterkissen für einen entspannten Schlaf, Spa- und Thermenwelt, Kreativwerkstatt und Bibliothek, Aktivprogramm, geführte Wanderungen, 1 Padabhyanga-Fußmassage, 1 Mukhabyanga-Gesichtsmassage, 1 Abhyanga mit Shirodara-Ganzkörpermassage mit Stirnguss – Preis p. P.: ab 492 Euro



http://www.hotel-tirol.at



IMPULS HOTEL TIROL****S

Schmid Hotel Tirol GmbH & Co.KG

Bibiana und Christoph Weiermayer

A-5630 Bad Hofgastein, Grünlandstraße 5

Tel.: +43/(0)6432/6394-0

E-Mail: info(at)hotel-tirol.at

www.hotel-tirol.at



