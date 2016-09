Lumikko präsentiert Weltneuheit auf der IAA 2016: das leistungsstarke Kühlaggregat L6 mit Hybridtechnologie

Der finnische Spezialist für Truck- und Trailerkühlung Lumikko präsentiert auf der Messe IAA Nutzfahrzeuge sein großes Kühlaggregat L6 mit energieeffizientem Hybridverdichter von BITZER

(PresseBox) - Lumikko und BITZER zeigen auf der IAA Nutzfahrzeuge vom 22. bis 29. September 2016 in Hannover ihre neue Lösung für Transportkühlungen. Passend für das innovative Kühlaggregat L6 seiner finnischen Tochter Lumikko hat der Verdichterspezialist BITZER einen neuen 4-Zylinder-Hybridverdichter entwickelt. Messebesucher können sich beides am Stand D06, Halle 27 anschauen und von Experten von Lumikko erklären lassen.

Das innovative Kühlaggregat L6 von Lumikko ist die leistungsstärkere Ergänzung zur ebenfalls neu entwickelten L4. Ein wesentlicher Vorteil der L6 gegenüber vergleichbaren Anlagen ist ihr geringes Gewicht von nur rund 460 Kilogramm. Gerade bei mobilen Anwendungen ist das Gewicht entscheidend, schließlich verringert sich dadurch der Treibstoffverbrauch des Kühlfahrzeugs und seine Nutzlast steigt. Die L6 ist, ebenso wie die L4, für neue Kältemittel wie R452A, aber auch für R449A und R448A mit noch geringerem Treibhauspotenzial (GWP) ausgelegt.

Antrieb mit Diesel- und Elektromotor

Ein besonderes Ausstattungsmerkmal der L6 ist der integrierte Hybridverdichter von BITZER mit zwei unterschiedlichen Antriebsarten: zum einen mittels Riemenantrieb direkt vom Dieselmotor als unabhängige Antriebsquelle, zum anderen durch den integrierten Elektromotor für den Netzbetrieb. Im Dieselbetrieb fungiert der Elektromotor als Generator für die Versorgung elektrischer Komponenten wie Lüfter, Heizung und Steuerung. Ein zusätzlicher Generator ? wie in anderen Anlagen üblich ? ist somit in der L6 nicht notwendig. ?Der gesamte Antriebsstrang des integrierten Hubkolbenverdichters ist ausgesprochen kompakt und leistungsstark?, sagt Tobias Fuhrer, Market Sector Manager Truck & Trailer von BITZER. Ob mit Diesel- oder Elektromotor tiefgekühlt wird, die L6 erreicht bei beiden Antriebsarten eine Kälteleistung von rund 6 Kilowatt.

Einfache Bedienung und Wartung

Eine weitere Besonderheit ist das farbige Display. Es unterscheidet sich von den monochromen Ausführungen anderer Hersteller und bietet zudem einen höheren Bedienkomfort. Aktuell unterstützt es die Sprachen Deutsch, Englisch, Schwedisch, Finnisch und Hebräisch ? weitere Sprachen werden folgen. Aber nicht nur die Bedienung, auch die Wartung des Kühlaggregats und des Verdichters ist sehr komfortabel: Reparatur und Instandhaltung wurden deutlich erleichtert, weil alle Teile sehr gut zugänglich sind. Dank der verlängerten Wartungsintervalle der L6 reduzieren sich für die Betreiber außerdem die Servicekosten.



Nutzerfreundlich

Die von Lumikko gemeinsam mit BITZER und dessen Tochterunternehmen Lodam entwickelte Bedienung des Anlagenreglers bietet eine automatische Start-Stopp-Funktion, löst bei einem Fehler automatisch Alarm aus und ist unter anderem per Serial-Bus sowie CAN-Bus vernetzbar. Das Bedienpanel lässt sich leicht am Armaturenbrett im Fahrerhaus des Kühlfahrzeugs anbringen und ist dank der einfachen Bedienung für die gesamte Kälteanlage besonders benutzerfreundlich.

Die L6 besitzt einen lackierten Zink-Stahl-Rahmen sowie ein haltbares und robustes ABS-Kunststoffgehäuse. Sie ist für Lastkraftwagen mit mehr als 5,5 Tonnen ausgelegt und eignet sich für den Transport von temperatursensiblen Produkten wie Lebensmitteln und Medikamenten.

Lumikko und BITZER setzen auf Hybridtechnik

Die finnische BITZER Tochterfirma Lumikko fertigt das Kühlaggregat L6 am Standort Seinäjoki. Die dazu passenden Hybridverdichter von BITZER kommen aus dem weltweiten Kompetenzzentrum für Hubkolbenverdichter in Schkeuditz bei Leipzig (Deutschland).

?Die L6 ist ausgesprochen leicht und setzt in ihrer Klasse Maßstäbe, was die Leistung anbelangt?, betont Fuhrer. ?Ein wichtiger Schritt in die Zukunft ? denn die BITZER Hybridtechnologie ist die Grundlage für den sehr kompakten, leistungsstarken und servicefreundlichen Antriebsstrang.?

L4 und L6 stellen den Beginn einer neuen Generation von mobilen Kühlaggregaten dar. In den kommenden Jahren will der Innovationstreiber der Kälte- und Klimatechnikbranche die Hybridtechnologie auf die gesamte Lumikko Produktreihe ausweiten.

Momentan befindet sich die L6 in der Felderprobung. Ab Anfang kommenden Jahres soll auch die Multitemp-Ausführung ? für die Kühlung von mehreren Kammern bei unterschiedlichen Kühlraumtemperaturen ? in den Feldtest gehen.

Lumikko wurde 1970 in Finnland gegründet und produziert heute am Standort Seinäjoki innovative und zuverlässige Kälteanlagen für die Transportkühlung. Das Unternehmen liefert Kühlaggregate beispielsweise für Lkw und Sattelauflieger. Seit Ende 2012 gehört die Transportkühlungssparte Lumikko Technologies Oy zur BITZER Firmengruppe, dem weltgrößten unabhängigen Hersteller von Kältemittelverdichtern.







