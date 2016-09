Hip Trips stellt das Reise-Erlebnis in den Mittelpunkt

Neue Webseite führt Reiseleistungen und Erlebnisse erstmals auf einer Buchungsplattform zusammen

Das Logo des Reiseveranstalters Hip Trips

(firmenpresse) - München, 21.09.2016 - Hip Trips, der Erlebnisreiseanbieter der Jochen Schweizer Unternehmensgruppe, macht auf seiner neuen Webseite das Erlebnis zum Mittel- und Ausgangspunkt jeder Reise. Ob Baseflying in Berlin, Bodyflying in München, Fallschirmspringen in Dubai, oder Musical-Tickets in Hamburg: Kunden wählen im ersten Schritt ihr Haupterlebnis und bauen darum dann ihre ganz individuelle Erlebnisreise. Das Ganze in einem übersichtlichen Baukastensystem mit wählbaren Preiskategorien. Ab sofort kann aus weltweit über 300 Erlebnissen in neun Kategorien und mehr als 1.000 Hotels inklusive Reiserücktrittsversicherung oder Reisekomplettschutz gewählt werden. In Zukunft werden zusätzlich sowohl Flüge als auch Mietwagen über Hip-Trips.com buchbar sein. Damit buchen Kunden neben ihrer Reise auch ihre Aktivitäten während der Reise in nur einer Buchungsstrecke.



"Unsere neue Webseite überlässt dem Kunden die komplette Hoheit über seine Erlebnisreise. Vom Haupterlebnis, über das auszuwählende Hotel und die zusätzlichen Aktivitäten während seines Aufenthalts, bis hin zum preislichen Rahmen, ist alles individuell zusammenstellbar", erklärt Christina Borensky, Geschäftsführerin der Hip Trips GmbH. "Durch die Zusammenführung von Erlebnis und touristischer Leistung auf einer Plattform, ist zusätzlich auch endlich Schluss mit dem mühseligen Zusammensuchen und Vergleichen von unterschiedlichen Leistungen bei mehreren Anbietern."

"Der Kunde und sein Erlebnis sind für uns der zentrale Ausgangspunkt jeder Reise, egal ob er ganz individuell seine Reise auf unserer Webseite zusammenstellt, oder sich im Gespräch oder per Email beraten lässt", ergänzt Georg Schiffmann, Geschäftsführer der Hip Trips GmbH. "Durch das Baukastensystem ergeben sich Millionen von Kombinationsmöglichkeiten für eine individuelle Erlebnisreise."



Vom Erlebnis zur Reise in nur vier Klicks

Eine Erlebnisreise lässt sich mit nur vier Klicks erstellen. Im ersten Schritt wählt der Kunde sein Haupterlebnis aus den neun Kategorien "Action & Sport", "Film & Fernsehen", Essen & Trinken", Freizeitparks & Musicals", "Romantik & Natur", "Städtereisen", "Kultur & Geschichte", "Party & Events" oder "Strand" sowie sein Reisedatum. Zum Beispiel Skydiving in der Jochen Schweizer Arena bei München am 11. März 2017. Passend zum Haupterlebnis können jetzt weitere Aktivitäten, wie zum Beispiel die Hop-on-Hop-off-Bustour in München oder die FC Bayern Erlebniswelt, hinzugebucht werden. Daraufhin wird dem Kunden eine Auswahl von bis zu 25 Hotels, von der 1-Sterne- bis 5-Sterne-Unterkunft, für München angeboten. Alle haben mindestens 80 Prozent positive Bewertungen bei Holidaycheck. Hat der Kunde das Hotel gewählt wird ihm angeboten eine Reiseversicherung abzuschließen, oder er geht direkt zur Buchung und Zahlung.





Vor zwei Jahren investierte Jochen Schweizer in dem erfolgreichen VOX TV-Format "Die Höhle der Löwen" in Hip Trips. Die Gründer, Christina Borensky und Georg Schiffmann, überzeugten den Erlebnis-Unternehmer mit ihrem Konzept von den Erlebnisreisen, statt Urlaub von der Stange. Und das, obwohl Reiseexperte Vural Öger den beiden ein Scheitern prophezeite. Heute gehört Hip Trips als eigenständiges Unternehmen zur Jochen Schweizer Unternehmensgruppe und verbindet, was bisher kein anderer Reiseanbieter in dieser Art verbunden hat: Erlebnisse und touristische Leistungen als individuell zusammenstellbare Reise. Schon jetzt kann das junge Unternehmen auf namhafte Partner verweisen. Wie zum Beispiel FC Bayern Erlebniswelt, Autostadt Wolfsburg, Stage Entertainment, Tropical Islands, Legoland, Regiondo, Holidaycheck, Expedia, Aida und Jochen Schweizer.





Über Hip Trips

Unvergessliche Erlebnisreisen anstatt Urlaub von der Stange! Bei Hip Trips zählt nicht nur wohin Du reist, sondern vor allem was Du dort erlebst. Denn eine Reise ohne Erlebnis ist keine Erlebnisreise. Ob Action-Wochenende mit Bungee Jumping, Filmreise auf den Spuren von Harry Potter oder Romantik-Trip mit Candle-Light-Dinner und gemeinsamer Massage - Deine Hobbys und Leidenschaften machen eine Destination erst erlebenswert! Bei Hip Trips bist Du der Held der Reise und erlebst fantastische Freizeitaktivitäten, die Deinen Urlaub einzigartig machen. Ob romantisch mit dem "Liebeszauber in Paris", süchtig nach Action beim "Indoor Skydiving" oder auf den Spuren Deiner Filmstars bei der "Harry Potter Erlebnisreise" - das überlassen wir ganz Dir. Auf Dich wartet ein unvergleichliches Reiseerlebnis, individuell, persönlich, unvergesslich - hol es Dir!

