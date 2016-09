FÜHRENDER SEQUENZIERDIENSTLEISTER GATC BIOTECH UND BLUEBEE GEBEN ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DER EFFIZIENTEN GENOMANALYSE BEKANNT

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) * BLUEBEE?s cloud-basierte Plattform unterstützt GATC BIOTECH?s Dienstleistung für die Gesamtgenomanalyse

Rijswijk, Niederlande und Konstanz, Deutschland, 21. September 2016: Bluebee, ein Pionier in der cloud-basierten Hochleistungs-Genomanalyse und GATC Biotech, Europas führender Anbieter von innovativen DNA und RNA-Sequenzierlösungen, gaben heute ihre Zusammenarbeit bei der genomischen Datenverarbeitung bekannt.



GATC Biotech, ein Anbieter von Sequenzier- und Bioinformatiklösungen für Projekte jeder Größe, hat zur Unterstützung der sicheren, effizienten und kostengünstigen Datenanalyse, Bluebee?s robuste und skalierbare Cloud-Plattform adaptiert. GATC wird die Bluebee Plattform innerhalb der eigenen IT-Infrastruktur nutzen, um Dienstleistungen mit großen Datenmengen, wie beispielsweise die Sequenzierung des gesamten menschlichen Genoms, voranzubringen. Die Partnerschaft ist Teil des systematischen Bestrebens, die schnellsten Bearbeitungszeiten für GATC Sequencing Solutions anzubieten; ohne jedoch Kompromisse bezüglich der Privatsphäre der Informationen oder dem Datenschutz der Kunden machen zu müssen.



Durch die Wahl von Bluebee als Partner, profitiert GATC Biotech von einer einzigartigen Skalierbarkeit,bei gleichzeitig höchster Priorität von Datensicherheit und -integrität. GATC Biotech?s BioIT-Team behält die volle Kontrolle über alle Pipelines und das Datenmanagement. So kann den strengen Standards beider Unternehmen zum Schutz der Daten Rechnung getragen werden. Alle Daten werden gemäß europäischen und deutschen Datenschutzbestimmungen ausschließlich in Deutschland verarbeitet und gespeichert.



?In unserem Bemühen kontinuierlich unsere Angebote und Dienstleistungen zu verbessern, freuen wir uns über die gemeinsame Zusammenarbeit mit Bluebee ", kommentiert Marco Pietschmann, Direktor IT & Qualitätsmanagement bei GATC Biotech. "Durch die volle Kontrolle über das Datenmanagement und da alle Informationen nur in Deutschland verarbeitet werden, können wir die Datensicherheit unserer Leistungen garantieren. Die Bluebee-Plattform unterstützt uns, unabhängig von der Anzahl der Proben oder der Komplexität der jeweiligen bioinformatischen Auswertung, schnellste Lieferzeiten sicherzustellen. Die Flexibilität der Plattform erlaubt uns die End-to-End-Integration in unsere internen Prozesse. Als Dienstleister möchten wir die schnellsten und robustesten Lösungen anbieten. Die zunehmende Automatisierung unserer Produktion führte zu der Entscheidung, die Bluebee-Plattform zu nutzen.?





"Wir bei Bluebee sind stolz, GATC Biotech als zuverlässiger Partner dabei zu unterstützen, Innovationen zu implementieren, um den Kunden die höchste Datenqualität und den besten Service bereitzustellen," sagte Hans Cobben, CEO von Bluebee. "Unsere Geschäftskunden erwarten und erhalten einen sicheren und bewährten Service, der dynamisch skalierbar und zuverlässig ist."





Über BLUEBEE



Bluebee (www.bluebee.com) bietet Hochleistungslösungen für die Genomanalyse. Diese erlauben, die Kosten und die Zeit zur Analyse der Daten wesentlich zu reduzieren. Bluebee?s einzigartige cloud-basierte Genomik-Plattform ermöglicht eine schnelle, effiziente und kostengünstige Verarbeitung großer Mengen von Sequenzdaten. Mit den Private-Cloud-basierten Lösungen können Labore ihre bioinformatischen Analysepipelines in Größenordnungen schneller bearbeiten. Dabei werden die Algorithmen und zur Anwendung kommenden kundenspezifischen Methoden mit der erforderlichen Flexibilität und Qualität integriert ohne deren Empfindlichkeit und Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen.



Die Kombination aus Fachexperten in der Entwicklung und die Bereitstellung der entsprechenden Infrastruktur, aus Bioinformatikern und renommierten akademischen Forschern in High Performance Computin, führt zur Verwendung von drei disruptive Technologien. High Performance Computing, Cloud Computing und Genomik, die zusammen einen einzigartigen Genomanalyse für Forschung und klinische Labors bereitstellt.



Über GATC Biotech



GATC Biotech ist Europas führender Anbieter auf dem Gebiet der Erbgutanalyse. Seit 1990 bilden dabei Innovationskraft und Qualität gepaart mit Kundenzufriedenheit das Markenzeichen für DNA- und RNA-Sequenzierung auf höchstem Niveau. Mit innovativen Strategien und einem ständig wachsenden Portfolio an Expertenlösungen unterstützt das Familienunternehmen bereits mehr als 10.000 Kunden in Industrie und akademischer Forschung bei der Erreichung ihrer Ziele.



Als zertifizierter Service Provider, bietet GATC Biotech Sequenzierungen auf allen führenden Technologien in den unternehmenseigenen Laboren, in Konstanz und Köln, an. Aktuell konzentriert sich die unternehmerische Energie auf einen völlig neuen Ansatz für den Bereich der personalisierten Medizin. Die Diagnose von Krebserkrankungen aus Blut, die sogenannte flüssige Biopsie, soll in den kommenden Jahren Krebs von einer tödlichen in eine chronische Krankheit verwandeln.



GATC Biotech kann als mittelständisches Unternehmen eine beachtliche Erfolgsbilanz an öffentlich geförderten Projekten vorweisen. Zusammen mit verschiedenen europäischen Partnern aus Industrie und Wissenschaft führen wir regelmäßig Forschungsprojekte zu öffentlich geförderten Themen durch. Erfahren Sie mehr auf www.gatc-biotech.com





