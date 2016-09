CDNetworks baut Präsenz im EMEA-Raum aus

Eine EMEA-Niederlassung und ein neues deutsches Sales Office begleiten europäische Unternehmen weltweit bei Web-Performance-Projekten

(firmenpresse) - London, 20. September 2016 - CDNetworks, ein globales Content Delivery Network (CDN) mit vollständig integrierter Cloud-Security-Lösung, gibt heute den Launch seiner EMEA-Niederlassung in London bekannt. Die neue Niederlassung vereint technische Experten und ein engagiertes Supportteam und bietet Unternehmen in Europa, dem Nahen Osten und Afrika eine auf ihre Bedürfnisse ausgerichtete direkte und mehrsprachige Betreuung. CDNetworks eröffnete zudem kürzlich ein Sales Office in München und präsentiert sich dem deutschsprachigen Markt am 26. und 27. Oktober auf der Global Connect in Stuttgart im Rahmen des Deutsch-Chinesischen Wirtschaftstags.

CDNetworks sorgt für eine konsistente und zuverlässige globale Online-Präsenz - speziell in schwer erreichbaren Märkten, wo der Internetzugang oftmals schwierig ist und ist ein Experte für Web-Performance speziell in China. Das Land ist für westliche Websites bzw. Unternehmen aus verschiedenen Gründen äußerst schwer zu erreichen: wegen seiner Größe, einer unzuverlässigen Internetinfrastruktur, aber vor allem aufgrund der Großen Firewall, die Inhalte aus dem Westen herausfiltert oder blockiert und oftmals extrem lange Ladezeiten verursacht. Als einer der wenigen CDN-Anbieter mit Präsenz vor Ort kennt CDNetworks die Hürden und liefert die notwendige Expertise, um diese zu überwinden und erfolgreich Webinhalte in China bereitzustellen. CDNetworks berät seine Kunden zu den chinesischen Internetvorschriften, hilft beim Erlangen der nötigen Website-Lizenzen und seine cloudbasierte Infrastruktur sorgt für eine schnellere Auslieferung von Websites und Apps.

CDNetworks unterstützt Unternehmen in unterschiedlichsten Branchen, wie Dienstleistungsunternehmen, Handel und E-Commerce, den Bildungsbereich, IT, Industrie, Medien und Entertainment, Online-Gaming und Tourismus.

"Das Internet hat die Art, wie Geschäfte gemacht werden, komplett revolutioniert. Für Unternehmen ist es deshalb umso wichtiger, eine globale Online-Präsenz zu haben. Aber für viele westliche Unternehmen ist es nahezu unmöglich, eine performante Website in internettechnisch schwer zugänglichen Märkten zu lancieren.", sagt Alex Nam, Managing Director, CDNetworks EMA. "Wir haben langjährige Erfahrung, Unternehmen bei der Überwindung dieser einzigartigen Herausforderungen, wie sie vor allem China stellen, zu unterstützen, und haben bereits einer Vielzahl von Unternehmen im EMEA-Raum dabei geholfen, die Präsenz ihrer Webseite erfolgreich auszuweiten. Es ist uns ein Anliegen, unseren Kunden noch unmittelbarer zu unterstützen. Die Ausweitung des Londoner Sales Office zur EMEA-Niederlassung sowie die Eröffnung eines Sales Office in Deutschland waren ein logischer Schritt. In Kürze wird ein weiteres Sales Office in Frankreich folgen, um unsere Präsenz im EMEA-Raum nachhaltig zu festigen."



Neben der Web-Performance-Steigerung für Websites und Web-Anwendungen bietet CDNetworks seinen Kunden auch Cloud-Security-Lösungen an. CDNetworks kombiniert die modernsten Sicherheitstechnologien mit seinem cloudbasiertem CDN für effiziente und sichere Websites. Das Angebot umfasst eine verhaltensbasierte Web Application Firewall und DDoS-Protection um Unternehmen vor Cyberattacken zu schützen. CDNetworks ist zudem bereits seit 6 Jahren PCI-zertifiziert und schreibt Datensicherheit groß.

CDNetworks neuester DDoS-Bericht über DDoS-Trends 2016 kann hier kostenlos heruntergeladen werden: https://emea.cdnetworks.com/en/resources/white-paper/ddos-protection-analysis-trends_1_2016





CDNetworks ist ein globales Content Delivery Network (CDN) mit vollständig integrierter Cloud-Security-Lösung. CDNetworks garantiert Geschwindigkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit für die Bereitstellung von Web-Inhalten, auf allen Gerätetypen, Browsern und Netzen. Wir sorgen dafür, dass alle Nutzer weltweit ein schnelles und sicheres Web-Erlebnis haben - unabhängig davon, ob es sich um den B2B oder B2C-Bereich, mobile Mitarbeiter oder Niederlassungen im Ausland handelt.



CDNetworks bietet Web-Performance und Sicherheit für Websites und Anwendungen über ein strategisch aufgebautes Netzwerk von weltweit verteilten Präsenzpunkten (PoPs). Wir sind Spezialisten für die Regionen, in denen es besonders schwierig ist, Web-Inhalte zugänglich zu machen: Festlandchina, Russland, Südostasien und der Mittlere Osten.



Seit 2000 bieten wir unseren Kunden über unsere kompetenten und spezialisierten Techniker-Teams überall auf der Welt ausgezeichneten Kundenservice und Support.



CDNetworks hat Niederlassungen in China, Deutschland, Japan, Singapur, Südkorea, den USA und im Vereinigten Königreich.

CDNetworks Europe, Co. LTD

