Kerzenlicht im Sturm - Familienbiografie mit historischen Einblicken in den zweiten Weltkrieg

Naveen Sridhar beschreibt in "Kerzenlicht im Sturm" das Leben seiner Frau, die vor Gewalt floh und Liebe fand.

"Kerzenlicht im Sturm" von Naveen Sridhar

(firmenpresse) - Biografien über unbekannte Menschen sind oft nur für Angehörige, Freunde und Bekannte interessant. Dies ist jedoch nicht der Fall, wenn man sich "Kerzenlicht im Sturm" von Naveen Sridhar anschaut. Es handelt sich bei dieser Biografie um die Geschichte der Frau des Autors. Sie wurde während dem zweiten Weltkrieg geboren. Die ersten Jahrzehnte ihres Lebens drehten sich um die Flucht vor der Gewalt, die durch den Krieg entstand. Sie bereiste jedoch auch die Welt und lernte in Berlin ihren Mann kennen. Es handelt sich jedoch bei diesem Buch nicht nur um die Geschichte einer Deutschen, sondern auch um die Geschichte einer Gesellschaft im Umbruch.



Man erkennt als Leser von "Kerzenlicht im Sturm" schnell, dass Naveen Sridhar sehr viel Arbeit in seine Nachforschungen gesteckt hat. Er hat viele Menschen interviewt, um seinen Lesern Hintergrundsinformationen über historische Ereignisse und die Wahrnehmungen von Menschen, die diese miterlebten, zu liefern. Der reiche Schreibstil von Naveen Sridhar erweckt die Geschehnisse des zweiten Weltkrieges und die folgenden Jahre zu prallgefüllten Leben. Die Mischung von objektiven Fakten und den subjektiven Erfahrungen von Zeitzeugen bildet ein interessantes Werk, dass informativ als auch unterhaltsam ist.



"Kerzenlicht im Sturm" von Naveen Sridhar ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7345-4289-3 zu bestellen.



Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: www.tredition.de







Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool "publish-Books" bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.



