Ich kann auch anders: Von freundlich bis unbarmherzig!

Das neue Kommunikationsmodell Elementare Kommunikationstypen® von Isabel García im aktuellen Hörbuch von Sessel Books

Titelseite des Hörbuchs "Ich kann auch anders"

(firmenpresse) - Hamburg, 22.09.2016. Der Verlag Sessel Books veröffentlicht am 22. September 2016 das ungekürzte Hörbuch zum ECON-Buch „Ich kann auch anders: Von freundlich bis unbarmherzig – wie Sie das Repertoire Ihrer Kommunikationsmuster wirksam erweitern“



In dem Buch wird das Modell der Elementaren Kommunikationstypen® vorgestellt. Dieses von Isabel García entwickelte Modell basiert wie fast alle anderen Modelle für Kommuni¬kations¬typen auf der Vier-Säfte-Lehre von Hippokrates von Kos. Eine weitere Grund¬lage wurde von dem Clown und Bühnenschauspieler Frieder Nögge gelegt, der die vier Säfte in die vier Elemente umbenannte und sechs Gesten entwickelte, mit denen er diese Elemente übte. Die sechs Gesten sind Deuten, Innenraum, Zweifel, Antipathie, Sym¬pathie und Neutral. Diese Gesten wurden durch jedes Element gebrochen und damit konnte Frieder Nögge jede Emotion überzeugend spielen. Die Elemente sind Feuer, Erde, Wasser und Luft. Isabel García nahm diese Vorlage und entwickelte daraus ein Kommunikationsmodell, mit dem Gesprächssackgassen der Vergangenheit angehören und trotzdem jeder er/sie selbst bleiben darf. Bei den Elementaren Kommunikationstypen symbolisieren Feuer und Erde die männlichen Anteile in jedem Menschen und Wasser und Luft die weiblichen.



Laut Isabel García ist das Aktivieren aller vier Kommunikationstypen kein Schauspiel, weil sie in jedem Menschen stecken. Theoretisch hat jeder jeden Kommunikationstypen in sich, aber praktisch werden häufig nur ein wenige ausgelebt. Bei diesem Modell sind alle vier Kommunikationstypen gleich gewichtet. Alle haben ihre Stärken und Schwächen, aber keiner ist besser oder schlechter als der andere. Und am besten kommuniziert der Mensch, der alle vier Elemente optimal nutzt.



Isabel García hat dieses Modell der Elementaren Kommunikationstypen® in den 90ern entwickelt und seitdem in vielen Trainings vermittelt.







http://www.elementare-kommunikationstypen.de



Sessel Books wurde im Februar 2009 als Hörbuchverlag gegründet. Die Inhaberin, Isabel García, ist Rednerin, Autorin und Kommunikationsexpertin. Als Verlegerin hat sie die Ich REDE. Reihe heraus-gebracht. Allen voran das Hörbuch „Ich REDE. Kommunikationsfallen und wie man sie umgeht“, das inzwischen über 85.000 mal verkauft wurde.

Sessel Books

Firma: Sessel Books

Ansprechpartner: Joana Schulz

Stadt: Hamburg

Telefon: 040 - 67 50 31 28



Kommentare zur Pressemitteilung