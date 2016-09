Hochschule Fresenius besiegelt neue Kooperation mit University of Technology Sydney (FOTO)

Die Hochschule Fresenius, Fachbereich Wirtschaft & Medien,

kooperiert mit der University of Technology Sydney (UTS). Dies wurde

jetzt in einem Kooperationsvertrag vereinbart. Ab Wintersemester

2017/2018 können Studierende ein integriertes Auslandssemester in

Australien absolvieren.



Neben New York und Shanghai ist Sydney die dritte internationale

Location der Hochschule Fresenius, Fachbereich Wirtschaft & Medien,

an der Studierende ein integriertes Auslandssemester absolvieren

können. Mit der University of Technology Sydney (UTS) gewinnt die

Hochschule Fresenius eine renommierte Partnerhochschule. Die

Universität im Herzen Sydneys punktet in Rankings regelmäßig mit

erstklassiger, interdisziplinär ausgerichteter Lehre und Forschung.

Das Motto der UTS "Think. Change. Do", das für eine praxisorientierte

Lehre in moderner Einrichtung steht, überzeugt Studierende aus 120

verschiedenen Ländern. Die Hochschule Fresenius bietet Interessierten

ab dem Wintersemester 2017/2018 die Gelegenheit, für ein Semester an

der UTS Business School zu studieren. "Für unsere Studierenden wird

diese Zeit unvergesslich bleiben. Sie werden die Kultur eines

außergewöhnlichen Landes kennenlernen. Zudem finden ihre Vorlesungen

zusammen mit Studierenden aus Australien und anderen Nationen statt.

Das fördert den interkulturellen Austausch. Ein weiteres Highlight:

Das Vorlesungsgebäude "Dr. Chau Chak Wing Building". Es wurde von

Star-Architekt Frank Gehry errichtet und ist mit preisgekrönten

Computer Labs ausgestattet", berichtet Prof. Hauke Müller-Späth,

International Development, Hochschule Fresenius.



Auf dem Campus der UTS werden die Studierenden der Hochschule

Fresenius in modernen Unterkünften, den sogenannten "Housings",

untergebracht. Darüber hinaus sorgt ein umfassendes Sport- und

Freizeitangebot der UTS auch jenseits der Vorlesungen für einen



angenehmen Ausgleich. Aber auch Sydney selbst punktet mit Festivals

und Sportereignissen zu jeder Jahreszeit.



"Die Internationalisierungsstrategie der Hochschule Fresenius, die

sich vor allem auf Metropolen und Metropolregionen fokussiert,

ermöglicht den Studierenden im Rahmen des wachsenden

Standortnetzwerks ein überaus attraktives und flexibles Studium, das

nicht an einen Ort gebunden ist. Wir freuen uns deshalb sehr, dass

wir durch die Kooperation mit der renommierten UTS unseren

Studierenden einen weiteren attraktiven Studienort anbieten können",

so Prof. Dr. Marcus Pradel, Vorstandsmitglied der COGNOS AG und

Vorsitzender Geschäftsführer der Betreibergesellschaften der

Hochschule Fresenius an den Standorten Köln, Hamburg, München, Berlin

und Düsseldorf.



Mit dem integrierten Auslandssemester an der Hochschule Fresenius

können Studierende innerhalb der Regelstudienzeit ein oder zwei

Semester in einer von drei Metropolen studieren und dadurch bereits

während ihres Bachelor-Studiums wertvolle internationale Erfahrungen

sammeln. Neben einem dreimonatigen Besuch der Vorlesungen an den

ausgewählten Partnerhochschulen, kann die anschließende Zeit frei

genutzt werden - um beispielsweise ein Auslandspraktikum zu

absolvieren, zu reisen oder individuellen Wünschen nachzugehen.



Über die Hochschule Fresenius



Die Hochschule Fresenius mit ihren Standorten in Frankfurt am

Main, Hamburg, Idstein, Köln, München und den Studienzentren in

Berlin, Düsseldorf und New York gehört mit mehr als 11.000

Studierenden und knapp 1.000 Fachschülern zu den größten und

renommiertesten privaten Hochschulen in Deutschland. Praxisnahe,

innovative und zugleich auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes

ausgerichtete Studien- und Ausbildungsinhalte, kleine Studiengruppen,

namhafte Kooperationspartner sowie ein umfangreiches ALUMNI NETWORK

sind nur einige der vielen Vorteile der Hochschule Fresenius. Mit

ihrem Stammhaus in Idstein bei Wiesbaden blickt die Hochschule

Fresenius auf eine mehr als 168-jährige Tradition zurück. 1848

gründete Carl Remigius Fresenius das "Chemische Laboratorium

Fresenius", das sich von Beginn an sowohl der Laborpraxis als auch

der Ausbildung widmete. Seit 1971 ist die Hochschule als staatlich

anerkannte Fachhochschule in privater Trägerschaft zugelassen und

bietet in den Fachbereichen Chemie & Biologie, Design, Gesundheit &

Soziales, onlineplus sowie Wirtschaft & Medien Ausbildungs-, Studien-

und Weiterbildungsangebote an. Neben Bachelor- und Masterprogrammen

in Vollzeit bieten die fünf Fachbereiche mit ihren acht Schools auch

berufsbegleitende und ausbildungsbegleitende (duale) Studiengänge an.

Im Herbst 2010 wurde die Hochschule Fresenius für ihr "breites und

innovatives Angebot an Bachelor- und Master-Studiengängen", "ihre

Internationalität" sowie ihren "überzeugend gestalteten Praxisbezug"

vom Wissenschaftsrat institutionell akkreditiert. Im April 2016 hat

der Wissenschaftsrat die Hochschule Fresenius für weitere fünf Jahre

reakkreditiert.



Forschungsbereiche: www.hs-fresenius.de/forschung/



Website: www.hs-fresenius.de







