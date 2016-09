Zahl des Tages: 37 Prozent der deutschen Grundschulkinder zwischen 6 und 9 Jahren gehen bzw. fahren ohne Begleitung eines Erwachsenen zur Schule.

(ots) - Schulweg



Seit kurzem hat für Schüler in ganz Deutschland der Ernst des

Lebens wieder begonnen. Der tägliche Weg zum Unterricht wird dabei

für die kleinen Verkehrsanfänger zur ungewohnten Herausforderung, bei

der die meisten Eltern ihren Kindern lieber zur Seite stehen: Nur gut

jedes dritte Grundschulkind (37 Prozent) zwischen 6 und 9 Jahren geht

oder fährt ohne Begleitung eines Erwachsenen zur Schule. Das ergab

eine repräsentative forsa-Umfrage im Auftrag von CosmosDirekt.(1)

Wächst jedoch mit der Selbstständigkeit der Wunsch, den Schulweg ohne

Aufsicht zu meistern, können Eltern mit einer privaten

Haftpflichtversicherung gelassen bleiben - zum Beispiel, wenn das

Kinderrad an einem Auto entlangschrammt. "Die private

Haftpflichtversicherung ist eine der wichtigsten Policen für

Familien", sagt Bernd Kaiser, Versicherungsexperte von CosmosDirekt.

"Sie kommt für Schäden auf, die man fahrlässig anderen zufügt."



(1) Bevölkerungsrepräsentative Umfrage "Schulweg" des

Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. Im

August/ September 2016 wurden in Deutschland 502 Eltern von Kindern

zwischen 6 und 9 Jahren befragt.



