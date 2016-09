Birgit Schrowange (58) im Interview mit Meins: Als Oma sehe ich mich rockig, mit Jeans und Lederjacke

(ots) - Birgit Schrowange ist Deutschlands beliebteste

TV-Moderatorin und hat sich ihren Traumberuf ganz allein erkämpft. In

der neuen Meins (EVT 21. September) spricht die 58-Jährige über ihr

Leben, die Liebe und verrät ihre persönlichen Beautytipps. Sie wusste

schon früh, dass sie Moderatorin werden wollte und setzte alles

daran, dass sich dieser Traum auch erfüllt. Diese Erfahrung möchte

sie auch an andere Frauen weitergeben und gibt ihnen deshalb in ihrem

Buch "Es darf gern ein bisschen mehr sein" den Rat, selbstständig zu

sein und sich etwas aufzubauen. In der Meins erklärt sie ihre

Beweggründe: "Ich sehe (...) viele Frauen, die erst als Witwen

richtig loslegen. Warum nicht schon früher? Es ist so wichtig, erst

einmal mit sich im Einklang zu leben."



Nach diesem Motto lebt sie selbst ihr Leben und ist nun vollkommen

zufrieden mit sich. "Ich bin jetzt 58, und es ist so ein tolles

Alter. Ich muss mir nichts mehr beweisen, bin selbstbewusster und

lässiger als früher." Sie achtet zwar auf ihre Figur, treibt Sport

und geht gern zur Kosmetikerin, doch hat die Mutter eines Sohnes ein

ganz bodenständiges Rezept gegen Falten: "Lachen, Wein trinken und

essen, worauf man Lust hat. Man muss das Leben genießen, damit man

nicht verhärmt."



Und auch was die Liebe angeht, hat die Moderatorin ganz klare

Vorstellungen, obwohl sie momentan Single ist. "So leicht verliebe

ich mich nicht mehr. Ich habe hier und da einen Flirt. Dennoch warte

ich auf den Mann, mit dem ich gern den Rest meines Lebens verbringen

würde. Auf Augenhöhe. Und er sollte kein Problem mit einer

selbstbewussten, gut verdienenden Frau haben." Außerdem hält sie

nicht viel von Toy Boys, sondern wünscht sich eher einen Mann in

ihrem Alter. "Ein paar Jahre sind okay. Aber ich möchte mich nicht

lächerlich machen wie all diese prominenten alten Männer, die Macht



und Geld gegen Sex eintauschen." Und auch für den Fall, dass ihr Sohn

bald Vater werden könnte, hat die Moderatorin sich schon überlegt,

wie sie als Oma sein möchte: "Hoffentlich rockig. Mit Jeans und

Lederjacke."



Hinweis für Redaktionen:



Das vollständige Interview mit Birgit Schrownge erscheint in der

neuen Meins (16/2016, EVT 21. September). Auszüge sind bei Nennung

der Quelle Meins zur Veröffentlichung frei.



Über Meins



Meins ist das erste Frauenmagazin für Frauen 50plus, deren

Lebensgefühl positiv und voller Energie ist, und Frauen so zeigt, wie

sie sich selbst sehen wollen - ohne Diktat. Meins bedient eine

attraktive und kaufkräftige Zielgruppe, die ihr Potenzial aus über 17

Millionen Frauen 50plus in Deutschland schöpft. Mit seinem

eigenständigen und für das Frauenzeitschriftensegment neuen Konzept

für Frauen ab 50 sichert die Zeitschrift sich mit einer verkauften

Auflage von 150.910 Exemplaren (IVW II/2016) einen festen Platz im

Markt. Die drei Kernsäulen Service und Ratgeber, Geschichten über

Prominente und andere Menschen sowie die Café Meins Leser-Community

sind in dieser Mischung einzigartig und geprägt von einem besonderen

"Wir-Gefühl".







21.09.2016

