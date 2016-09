Los’gbaut is – Wiesns neuer Nachbar

Neubauprojekt Bavaria Palais zu 40 Prozent verkauft / Rohbauarbeiten starten in Kürze



München, 21. September 2016. Im Wohnbauprojekt Bavaria Palais, das vis-a-vis der weltberühmten Wiesn vom Münchner Bauträger Concept Bau realisiert wird, sind bereits vor Beginn der Rohbauarbeiten 40 Prozent der 89 Wohnungen verkauft. Emmanuel Thomas, Geschäftsführer der Concept Bau GmbH, zeigt sich äußerst zufrieden: „Die Nachfrage ist beachtlich. Insbesondere aufgrund der Lage im angesagten Stadtteil Ludwigsvorstadt und mit Blick auf die Theresienwiese und in den oberen Stockwerken auf die Alpen ist das Projekt sehr beliebt bei Käufern.“

Neubauprojekt Bavaria Palais an der Theresienwiese von Concept Bau realisiert, (c) Concept Bau GmbH

(firmenpresse) - Pünktlich zum Oktoberfest sind die Verbauarbeiten beendet und der Bauzaun wiesnsicher gemacht. Aus Sicherheitsgründen ruhen die Arbeiten großteils während des Volksfestes. „Im Anschluss startet mit dem Rohbau die nächste Bauphase“, sagt Thomas. „Seit Anfang September ist die Wasserhaltung in Betrieb. Somit liegen die Arbeiten im Zeitplan.“ Der Neubau am Bavariaring 8-9 mit insgesamt 89 Ein- bis Fünfzimmerwohnungen soll 2018 fertiggestellt werden.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.conceptbau.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die CONCEPT BAU GmbH ist ein 1982 in München gegründeter Bauträger und Projektentwickler von Neubauimmobilien, der durch zeitgemäße Architektur, energieeffiziente Bauqualität sowie die Realisierung hochwertiger und individueller Projekte die Stadtkultur Münchens mitgeprägt hat. Der Fokus liegt auf Nachhaltigkeit, Innovation sowie dem klaren Selbstverständnis als Dienstleister. Wer eine Eigentumswohnung oder ein Haus kaufen möchte, findet bei dem Bauträger CONCEPT BAU aus München die passenden Neubauimmobilien. Zu den Kernkompetenzen des Unternehmens zählen vorausschauende Konzepte ebenso wie die fundierte Analyse der Bauvorhaben hinsichtlich der Gegebenheiten, der Standorte oder der Attraktivität der Objekte. Dabei werden Eigentumswohnungen und Häuser gleichermaßen für Eigennutzer wie für Kapitalanleger optimiert. Als Tochter der französischen Projektentwicklungsgesellschaft LNC Les Nouveaux Constructeurs S.A. gibt CONCEPT BAU neben den umfassenden eigenen Marktkenntnissen auch die 40-jährige Erfahrung und Kompetenz eines internationalen Konzerns an seine Kunden und Investoren weiter. Bislang konnten circa 6.000 Eigentumswohnungen, Reihenhäuser und Doppelhäuser geplant und realisiert werden. CONCEPT BAU war zudem gemeinsam mit der Stadt München Vorreiter des München Modells, das sich der Schaffung von Eigentum in Mehrfamilienhäusern für Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen verschrieben hat.

Dies ist eine Pressemitteilung von

scrivo PublicRelations

Leseranfragen:

Unternehmenskontakt

CONCEPT BAU GmbH

Landsberger Straße 314

80687 München

Telefon: 089 / 21 23 98 0

Fax.: 089 / 21 23 98 95



Ansprechpartner für Medien: Stefanie Lux

Marketing Managerin

Telefon: 089 / 21 23 98 53

E-Mail: s.lux(at)conceptbau.de

PresseKontakt / Agentur:

scrivo PublicRelations

Ansprechpartner: Anastasia Husser

Elvirastraße 4, Rgb.

D-80636 München



tel: +49 89 45 23 508 14

fax: +49 89 45 23 508 20

e-mail: anastasia.husser(at)scrivo-pr.de

internet: www.scrivo-pr.de

Datum: 21.09.2016 - 11:16

Sprache: Deutsch

News-ID 1402834

Anzahl Zeichen: 1096

Kontakt-Informationen:

Firma: scrivo PublicRelations

Ansprechpartner: Anastasia Husser

Stadt: München

Telefon: +49 89 45 23 508 14



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 39 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung