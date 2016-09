Leawo Prof. Medien 7.6 unterstützt jetzt H.265 Video.

Leawo Prof. Medien 7.6.0.0 unterstützt jetzt H.265, H.264 Video und Blu-ray ISO Eingabe für Konvertierung.

(firmenpresse) - Shenzhen, China, 20. September 2016 - Um ein besseres Erlebnis mit der Film-konvertierung und dem Film-Backup anzubieten, Leawo hat ihres All-inclusive-Media-Player Prof. Media (http://www.leawo.de/total-media-converter-ultimate/) mit mehreren verbesserungen auf V.7.6.0.0 offiziell veröffentlicht. Diese neue Version hat den H.265 / H.264-Video-Konverter und den Blu-ray ISO-Konverter hingefügt. Außerdem wurden weitere Verbesserungen auch geschafft, darunter: der Screenshot-Taker wurde optimiert, das Problem mit dem Verloren von Audio- und Untertitel wurde gelöst, das UI wurde verbessert und die niederländische Sprache wurde hingefügt, usw.



Leawo Prof. Media ist ein All-inclusive-Media-Konverter-Programm, das mehrere Lösungen für Konvertierung für Blu-ray, DVD, HD-Video, Audio, ISO-Datei und Foto bietet. In früheren Versionen konnte dieser Gesamtmedienkonverter als freier HD-Video-Konverter, DVD-Brenner, DVD-Ripper, Blu-ray-Creator, Blu-ray-Konverter, DVD-Kopierer, Blu-ray-Kopierer, Foto-Diashow-Maker, Brenner von Foto-Diashow auf DVD/Blu-ray und Online-Video-Downloader verwendet werden. In dieser neuen Version des Leawo Prof. Medias wird der H.265/ H.264-Video-Konverter und der Blu-ray ISO-Konverter hingefügt.



Früher konnte Leawo Prof. Media schon Ausgabe als H.264 / H.265 Video mit hochwertiger Kompression machen, aber die Eingabe mit H.264 und H.265 Video wurde nicht unterstützt. In dieser neue Version hat Leawo die fortgeschritte Technik angenommen, deshalb kann man jetzt auch Videos mit H.264 oder H.265 Video-Codec in unterschiedlichen Ausgaben konvertieren, z.B. normales Video, HD-Video, DVD, Blu-ray, usw.



Der neu hingefügte Blu-ray-ISO-Konverter unterstützt sowohl Blu-ray-ISO als auch DVD-ISO-Datei-Eingabe. Frührer konnte Leawo Prof. Medien ISO-Datei auf Video konvertieren und aus ISO-Datei Audio extrahieren. Aber um Blu-ray / DVD-ISO-Datei auf Video zu konvertieren, musste man die Dateien aus ISO-Dateien zuerst extrahieren und dann auf Video konvertieren. Dieses Upgrade hat es geändert. Man braucht nur One-Klick um ISO-Datei zu laden und auf Video zu konvertieren. Die Konvertierung ist jetzt bequemer, da die Extraktion von ISO-Datei ausgelassen ist.





Diese zwei Punkte sind nicht die einzigen, die in diesem Upgrade erscheinen. In dem integrierten Kopiermodul, mit dem man Bul-ray und DVD -Filme kopieren und Sicherungskopie machen kann, kann die Reihenfolge der geladenen Titel in der Konvertierung unter "Custom-Modus" manuell geändert werden. Früher wurden alle Titel in Original-Reihenfolge kopiert, und den Kundenrückmeldungen nach würden die Untertitel und Audiospuren nach dem Backup von BD50 auf BD25 gelegentlich verloren gehen. Dieses Problem hat in dieser neuen Version ebenfalls gelöst werden.



Inzwischen hat sich der Screenshot-Taker auch optimiert. Der eingebaute Media-Player ermöglicht es den Benutzern, geladene Mediendateien, wie DVD, Blu-ray, Video- und Audiodateien abzuspielen, und den Vorschau jeder Änderung in der Bearbeitung anzuzeigen. Der beigefügte Screenshot-Taker-Kamera ermöglicht es den Benutzern, Screenshots während dem Abspielen der Medien zu nehmen. In diesem Upgrade hat der Screenshot-Taker deshalb sich verbessert, da die Wirkung der Bearbeitung angezeigt werden kann.



Leawos Tech-Team hat Prof. Medien mehrere Verbesserungen geschafft, nicht nur in Funktionen als auch in dem Programm UI-Design und in der unteren Schicht für schnellere Dekodierung, besseres Lesen und Abspielen des Discs. Als ein mehrsprachiger Medienkonverter hat in dieser neunen Version die niederländische Sprache in dem UI-Sprache-Store hinzugefügt werden.



Derzeit ist die Version V7.6.0.0 des Leawo Prof. Medias schon auf http://www.leawo.de/total-media-converter-ultimate/ zum kostenlosen Download. Die Testversion mit eingeschränkten Funktionen stellt kostenlos zur Verfügung. Eine einjährige Lizenz mit vollen Funktionen ist jetzt nur für $119.95 zu haben.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.leawo.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Leawo (http://www.leawo.de) ist ein professioneller Anbieter für multimediale Lösungen, spezialisiert sowohl auf das Aufbereiten und Verteilen von Medien über das Internet als auch für den Alltag. Unsere Produktpalette umfasst PC-Produkte wie z.B. DVD-, Video-, Flash- und PowerPoint-Konverter bis hin zu Produkten für Apple, wie z.B. Flash-, DVD- und Videokonverter. Diese Produkte sind weltweit und in Englisch, Japanisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch und immer mehr in Deutsch erhältlich, sowohl für Microsoft Windows und Apple OSX. Die Zukunft fest im Blick, wird Leawo immer das Beste geben, um seinen Kunden weltweit sowohl erstklassige, vielfältige und leicht zu bedienende Software als auch Unterstützung zukommen zu lassen.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Leawo Software GmbH

PresseKontakt / Agentur:

Leawo Software GmbH

Steven Zhang

Yungu Innovation Industrial Park Phase I 1183

518057 Shenzhen

support(at)leawo.de

+86-755-86349501

http://www.leawo.de



Datum: 21.09.2016 - 11:25

Sprache: Deutsch

News-ID 1402838

Anzahl Zeichen: 4134

Kontakt-Informationen:

Firma: Leawo Software GmbH

Ansprechpartner: Steven Zhang

Stadt: Shenzhen

Telefon: +86-755-86349501





Diese Pressemitteilung wurde bisher 22 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung