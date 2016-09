Gemeinsam durch dick und dünn - 47. Wettbewerb "jugend creativ" zum Thema "Freundschaft ist ... bunt!" (AUDIO)

Freunde gehen gemeinsam durch dick und dünn. Oftmals schon im

Kindergarten bilden sich die ersten Freundschaften - und spätestens

im Teenageralter erhalten sie besonderen Stellenwert. Manche

Freundschaften sind nur von kurzer Dauer, andere wiederum halten

sogar ein ganzes Leben. Um das Thema Freundschaft geht es auch beim

47. Internationalen Jugendwettbewerb "jugend creativ" der Volksbanken

und Raiffeisenbanken. Ab sofort (dem 4. Oktober) können Schülerinnen

und Schüler der 1. bis 13. Klasse sowie Jugendliche bis 20 Jahre

Bilder und Kurzfilme zum Motto "Freundschaft ist ... bunt!"

einreichen. Oliver Heinze hat bei Kindern und Jugendlichen

nachgefragt, welche Rolle Freundschaften für sie spielen.



Sprecher: "Ein bisschen Freundschaft ist mir mehr wert als die

Bewunderung der ganzen Welt." Dieses Zitat stammt von Otto von

Bismarck und er hat recht - finden auch die Kinder und Jugendlichen

von heute.



O-Ton 1 (Umfrage 1: Warum ist Freundschaft so wichtig?, 0:15

Min.): "(Mädchen): "Weil man mit Freunden alles machen kann."

(Junge): "Also damit man jemanden zum Spielen hat und zum

Unterhalten." (Mädchen): "Sie sind immer für einen da, wenn man

Probleme hat oder irgendwelche Sorgen." (Junge): "Weil das Spaß

macht, weil das eine Gruppe ist. Und weil man da zusammenhält."



Sprecher: Doch es gibt Unterschiede bei Jungen und Mädchen in

Sachen Freundschaften: Jungen haben oft einen wirklich guten Freund

und dann noch mehrere Kumpel, Mädchen dagegen häufig eher ein oder

zwei beste Freundinnen.



O-Ton 2 (Umfrage 2: Wie viele Freunde habt ihr und seit wann?,

0:25 Min.): "(Mädchen): "Und die kenne ich schon ein paar Jahre aus

dem Kindergarten." (Junge): "Sieben, acht. So was vielleicht."

(Mädchen): "Also so drei ganz feste Freundinnen und die kenne ich so



seit vier Jahren ungefähr." (Junge): "Ich habe zum Beispiel einen,

mit dem war ich im Kindergarten zusammen. Der hat immer mich total

genervt und jetzt habe ich den wieder getroffen, in der

weiterführenden Schule und jetzt sind wir ganz gut befreundet."



Sprecher: Einige dieser Freundschaften werden die Kinder und

Jugendlichen ihr ganzes Leben lang begleiten. Doch dazu müssen schon

ein paar Voraussetzungen erfüllt sein.



O-Ton 3 (Umfrage 3: Was macht eine wahre Freundschaft aus?, 0:18

Min.): (Junge): "Wahre Freunde müssen vor allem ehrlich zu einem

sein." (Mädchen): "Dass man sich nicht anlügt." (Junge): "Dass man

immer mit dem sprechen kann und man dem auch alles erzählen kann und

dass die das nicht direkt weiter erzählen." (Mädchen): "Der Freund

oder die Freundin, die hilft dir manchmal beim Hausaufgaben machen.

Und seiner Freundin kann man alles erzählen." (Junge): "Wo man

einfach man selber sein kann und sich jetzt nicht verstellen muss

oder so."



Sprecher: Beim 47. Jugendwettbewerb "jugend creativ" können Kinder

und Jugendliche ihre Gedanken zum Thema Freundschaft in Bildern und

Kurzfilmen künstlerisch darstellen. Die Teilnahmeunterlagen sind bei

den veranstaltenden Volksbanken und Raiffeisenbanken erhältlich.

Filme können zusätzlich auf das Videoportal

www.jugendcreativ-video.de hochgeladen werden. Zu gewinnen gibt es

viele tolle Preise. Auf die Bundessieger wartet eine einwöchige

Sommerakademie in der Internationalen Bildungsstätte Jugendhof

Scheersberg an der Ostsee.



Abmoderationsvorschlag: Botschafter des diesjährigen Wettbewerbs

ist übrigens Peter Maffay. Ab sofort (ab dem 4. Oktober) können also

Kinder und Jugendliche bis 20 Jahre am 47. Jugendwettbewerb unter dem

Motto "Freundschaft ist ... bunt!" teilnehmen. Einreichen können sie

ihre Bilder und Kurzfilme bis zum 24. Februar 2017, in Bayern bis zum

3. Februar 2017, bei den teilnehmenden Volksbanken und

Raiffeisenbanken vor Ort. Mehr Infos gibt's unter

www.jugendcreativ.de.



