"Video-PR 2017: Trends, Tipps& Tools" - neues Whitepaper von news aktuell (FOTO)

Millionen Stunden Videomaterial werden täglich im Internet

konsumiert. Unternehmen stehen heute vor der Herausforderung,

Bewegtbilder konsequent in ihre Kommunikationsstrategie einzubinden.

Doch worauf kommt es bei der Video-PR an? Was gilt es zu beachten bei

Konzeption, Produktion und Verbreitung? Zu diesen Fragen gibt es

Antworten im neuen Whitepaper "Video-PR 2017: Trends, Tipps & Tools"

von news aktuell. Weitere Inhalte: Virtual Reality- und

360-Grad-Videos, Apps und Zukunftstrends.



Das neue kostenlose Whitepaper von news aktuell gibt einen

Überblick über Nutzungszahlen und Budgets. Es erklärt, welche

Erfolgsfaktoren bei der Verbreitung von Videos eine Rolle spielen:

Was muss man über die Suchmaschinenoptimierung von Clips wissen? Was

über Kanäle und Video-Plattformen, um die Reichweite zu erhöhen?



Weiterer Schwerpunkt sind Virtual Reality- und 360-Grad-Videos.

Was genau ist darunter zu verstehen? Wie funktioniert diese Technik?

Was muss man bei der Konzeption und Produktion bedenken und mit

welchen Kosten ist zu rechnen? Auch ausgewählte Video-Experten aus

Medien und Agenturen kommen zu Wort: Welche großen Zukunftstrends

lassen sich erkennen und was bedeuten sie für Journalisten und

PR-Schaffende?



Inhalt:



Einführung:

650 Millionen Stunden Video pro Tag



Verbreitung:

Spread the Message - Reichweite erzielen für PR-Videos



Videos der Zukunft:

Virtual Reality- und 360-Grad-Videos: Wie im Theater



VR im Einsatz:

Virtual Reality bei Bahlsen: "Aus dem Staunen nicht herausgekommen"



Zukunftstrends:

Drei Fragen an vier Video-Experten



Einwurf:

"Live-Werbung und Holodeck-Marketing"



Praxistools:

Selbstgemacht: Video-Apps im Check



Download Whitepaper:

"Video-PR 2017: Trends, Tipps & Tools" (PDF)



www.newsaktuell.de/video-pr-2017







Pressekontakt:

news aktuell GmbH

Jens Petersen

Leiter Unternehmenskommunikation

Telefon: 040/4113 - 32843

petersen(at)newsaktuell.de

http://twitter.com/jenspetersen



Datum: 21.09.2016 - 10:45

Sprache: Deutsch

Firma: news aktuell GmbH

