Larimar setzt (sich für) junge Menschen aus Kenia ein

Johann Haberl und Larimar Koch Gabor Gayer zeigen Desmond das Show Cooking im Larimar

(firmenpresse) - Bereits seit 2013 unterstützen das Hotel Larimar und Gastgeber Johann Haberl das Projekt „Sauti Kuu“ von US-Präsidentenschwester Dr. Auma Obama. Ziel ist es, Jugendlichen aus Kenia und anderen Teilen Afrikas durch Ausbildung bessere Arbeitschancen in ihrer Heimat zu geben.



Neue Perspektiven für eine positive Zukunft in seiner Heimat tun sich für den 19-jährigen Kenianer Desmond Herbert Muchoki auf, der mit seiner Mutter und seinen beiden Schwestern in einem Armenviertel von Nairobi aufwuchs. Hotelier Johann Haberl vom Hotel & Spa Larimar****S im burgenländischen Stegersbach (Österreich) hat den Jugendlichen über die Sauti Kuu-Stiftung von Dr. Auma Obama bereits vorab finanziell unterstützt und ihm eine Bäckerausbildung in seiner Heimat ermöglicht. Nun absolviert Desmond bis zum 31.10.2016 im Rahmen eines zweimonatigen Volontariats ein Praktikum in Küche und Service in einem der besten Viersterne-Superior-Wellnesshotels in Österreich. Desmonds große Motivation und sein angenehmes Wesen machten ihn schon nach wenigen Tagen zu einem geschätzten Kollegen im Larimar-Team. Auch von den Gästen kommt sehr viel positives Feedback, sowohl zu seiner Person als auch zur Initiative, betont Johann Haberl: „Es ist mir ein persönliches Anliegen, Kinder und Jugendliche im Rahmen unserer Möglichkeiten zu unterstützen. Desmond bekommt bei uns die Möglichkeit, Erfahrung in der gehobenen Hotellerie zu sammeln und erhält dadurch bessere Chancen auf einen Arbeitsplatz in seiner Heimat Kenia.“



