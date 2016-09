3D-Modelle kostengünstig für den 3D-Druck erzeugen

Für den 3D-Druck lassen sich mit der kostenlosen CAD Software MEDUSA4 Personal Modelle erstellen und in das 3D-Format STL konvertieren.

Kostengünstig eine vollwertige 3D-Konstruktion für den 3D-Druck erzeugen mit dem CSG eSERVICES Porta

(firmenpresse) - Moers - 21. September 2016: Seit kurzem bietet CAD Schroer für seine kostenlose CAD-Software einen neuen Online-Konverter an, der den Export von 3D-Modellen und somit deren Verwendung für den 3D-Druck ermöglicht.



MEDUSA4 Personal für die 3D-Erstellung nutzen



Die kostenlose CAD Software MEDUSA4 Personal kann von der Webseite des Herstellers heruntergeladen werden. Von dort gelangt man ganz einfach durch einen Link zu dem STL-Konverter im CSG eSERVICES Portal. Die neue Konvertierung von 3D-Modellen von MEDUSA4 Personal nach STL ermöglicht dem Nutzer den einfachen Einstieg in die 3D-Konstruktion. Die erstellten Modelle können beispielsweise mit kostenlosen Apps als 3D-Modelle angezeigt, gespeichert oder über einen 3D-Drucker ausgedruckt werden.



Kompletter Artikel über 3D-Modelle für den 3D-Druck:

http://www.cad-schroer.de/news-events/artikel/3d-modelle-fuer-den-3d-druck-erzeugen.html?utm_campaign=pr160921-3d-druck&utm_medium=press-release&utm_source=eservices



Download: Kostenlose CAD Software MEDUSA4 Personal:

http://www.cad-schroer.de/produkte/medusa4-personal/kommerziell.html?utm_campaign=pr160921-3d-druck&utm_medium=press-release&utm_source=eservices



Über CAD Schroer

CAD Schroer ist ein global agierender Entwickler und Anbieter von Engineering-Lösungen. Seit fast 30 Jahren betreut CAD Schroer Kunden aus den Bereichen des Maschinen- und Anlagenbaus, der Automobil- und Zulieferindustrie sowie die öffentlichen Versorgungsunternehmen der Energie- und Wasserwirtschaft. Mit mehreren Außenstellen und Tochterunternehmen in Europa und in den USA präsentiert sich das Unternehmen heute stärker und zeitgemäßer denn je.





Die Produktpalette von CAD Schroer umfasst Lösungen aus dem Bereich Konstruktion, Anlagenbau, Fabrikplanung und Datenmanagement. Unternehmen in 39 Ländern vertrauen auf MEDUSA®, MPDS?, STHENO/PRO®, M4 ISO und M4 P&ID FX, um sich effizient und flexibel in einer integrierten Konstruktionsumgebung zwischen allen Phasen der Produkt- oder Anlagenentwicklung zu bewegen. Darüber hinaus werden Kunden durch Serviceleistungen wie Consulting, Schulung, Wartung und technischen Support bei der Erreichung ihrer Ziele unterstützt. Dies und eine individuelle Kundenpflege sorgen für höhere Wettbewerbsfähigkeit, geringere Kosten und für bessere Qualität.



CAD Schroer ist zusätzlich ein autorisierter PTC-Partner in den Bereichen Entwicklung, Schulung, Service und Vertrieb. Durch seine kompetenten und erfahrenen Mitarbeiter bietet der Software-Entwickler einen hohen Mehrwert für die komplette Bandbreite an Lösungen und Dienstleistungen im PTC-Produktumfeld.







http://www.cad-schroer.de



CAD Schroer GmbH

Fritz-Peters-Str. 11, 47447 Moers

Firma: CAD Schroer GmbH

Ansprechpartner: Gudrun Tebart

Stadt: Moers

Telefon: +49 2841 9184-61



