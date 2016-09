Digitaler Immobilienmakler Maklaro weiter auf Erfolgskurs

PropTech-Unternehmen bekommt erneut Höchstnote von "Capital" und holt Stefan Kruse als Head of Customer Support

Stefan Kruse, Head of Customer Support

(firmenpresse) - Online-Immobilienmakler Maklaro hat zum wiederholten Mal mit fünf Sternen die Höchstnote beim Makler-Kompass des Wirtschaftsmagazins Capital erhalten. Für den Makler-Kompass wurden mehr als 11.000 Makler in 50 deutschen Großstädten untersucht und bewertet. Maklaro erhielt dabei fünf Sterne und gehört damit zu den 126 Top-Maklern, die mit der Bestnote versehen worden sind. Bereits im Oktober 2015 wurde Maklaro durch das Wirtschaftsmagazin Capital mit einer 5-Sterne-Bewertung als "Top-Makler Hamburg" ausgezeichnet.



"Die erneute Auszeichnung durch die Capital zeigt, dass wir uns von den anderen deutlich unterscheiden, weil wir sehr viel Wert auf Transparenz beim Verkauf von Immobilien legen. Die Honorierung bestätigt uns von neuem in unserem täglichen Handeln", so Nikolai Roth, CEO bei Maklaro.



Für den Makler-Kompass von Capital bewerten Experten des Research-Unternehmens Feri Eurorating Services und des iib Dr. Hettenbach Instituts Dienstleistungen rund um den Verkauf von Wohnimmobilien. In einem zweistufigen Verfahren werden zunächst die 25 größten Anbieter pro Stadt anhand der Zahl ihrer angebotenen Kaufimmobilien auf den wichtigsten Internetportalen ermittelt. Im zweiten Schritt werden diese mittels eines Fragenkatalogs analysiert. Die Fragen nehmen Bezug auf die Marktposition, Qualifikation, Prozessqualität, Exposé und Vertrag sowie Service der Unternehmen.



Stefan Kruse neuer Head of Customer Support



Zum 1. September hat Stefan Kruse die Leitung der Kundenbetreuung bei der Maklaro GmbH übernommen. Zuletzt war der 36-Jährige als Supervisor für Consumer Care bei der Tchibo GmbH verantwortlich. In seiner Position als Head of Customer Support wird Kruse das PropTech-Unternehmen als zentraler Ansprechpartner dabei unterstützen, die Kundenbeziehungen zu verbessern und den Service strategisch weiterzuentwickeln.



Nikolai Roth, Geschäftsführer und CEO bei Maklaro: "Mit der Verpflichtung von Stefan Kruse als Head of Customer Service ist Maklaro optimal aufgestellt, um sein erstklassiges Service-Level in der Kundenbetreuung weiterhin zu gewährleisten und die geplanten Wachstumsziele zu erreichen."





Kruse verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich Kundenbetreuung. Seine Laufbahn begann der gebürtige Hamburger 2004 bei der Commerzbank als Financial Assistant und später als Qualitätsmanager. 2012 übernahm er die Position als Koordinator im Kundenservice bei Blau Mobilfunk, bevor er 2015 zu Tchibo wechselte.









