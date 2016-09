XING Düsseldorf trifft sich zum Networking im Hilton Hotel

Kontakte knüpfen, Menschen kennenlernen, Job finden, Ideen austauschen. Das Cross Table Network im Hilton Hotel am 28. September 2016 (ab 18.45 Uhr) von XING Düsseldorf, bietet Gelegenheit zum Business-Austauschmit mit geschäftlich orientierten Mensc

XING Düsseldorf lädt ein zum Cross Table Dinner ins schöne Hilton Hotel

(firmenpresse) - Am 28. September ab 18.45 Uhr treffen sich Mitglieder von XING Düsseldorf zum Cross Table Network im Hilton Hotel. Die "alten Hasen" ist wissen: ein solches XING-Event bietet fantastische Möglichkeiten, Menschen, die man sonst nur "aus dem Internet kennt", persönlich kennenzulernen und wertvolle Kontakte zu knüpfen.



Doch für Networking-Neulinge ist oft nicht klar, wie ein solches Event funktioniert und was es "bringt". Anders als bei der Akquise steht beim Networking der Mensch im Mittelpunkt. Über persönliche Kontakte können sich berufliche Möglichkeiten ergeben. Beim Networking ist deshalb Geduld gefragt, dabei können Erfolge langfristiger und nachhaltiger wirken.



XING Düsseldorf Mitglieder wollen berufliche und private Kontakte knüpfen, Menschen kennen lernen, Ideen austauschen, Aufträge akquirieren, Kunden gewinnen oder einen Job finden. Die Treffen finden stets in einer ungezwungenen und kommunikativen Atmosphäre statt und immer in einer Top-Location.



Das Cross Table Network bietet einen Rahmen, der durch den Abend führt. Alle 30 Minuten werden die Gesprächspartner nach dem Cross-Table-Format von XING Düsseldorf gewechselt. So sind unterschiedliche Kontakte garantiert und auch Neulinge und introvertiertere Menschen bleiben nicht außen vor.



Die Tickets für das Event kosten 15,- Euro. Auch Nicht-Mitglieder sind herzlich willkommen.



Link für XING-Mitglieder: https://www.xing.com/events/hilton-hotel-dusseldorf-xing-cross-table-network-1721990

Link für NICHT XING-Mitglieder: https://www.xing-events.com/xingdus_hilton_160928.html



Bei XING Düsseldorf kostenlos Mitglied werden und immer von den aktuellen Events erfahren: https://www.xing.com/gruppen/duesseldorf



Hilton Düsseldorf

Restaurant Max

Georg-Glock-Straße 20

40474 Düsseldorf



Das Hilton Düsseldorf steht für Modernität, Ambiente und Qualität und zählt mit seinen 375 Gästezimmern und Suiten, sowie 21 Tagungsräumen zu einem der größten Hotels der Stadt.





http://www.xing-duesseldorf.de



XING Düsseldorf ist die große, offizielle XING-Gruppe für Düsseldorf und Umgebung. Bereits über 49.000 Mitglieder aller Branchen nutzen XING Düsseldorf. XING Düsseldorf Mitglieder wollen berufliche und private Kontakte knüpfen, Menschen kennen lernen, Ideen austauschen, Aufträge akquirieren, Kunden gewinnen oder einen Job finden. Mit den professionellen Events von XING Düsseldorf werden aus virtuellen Begegnungen persönliche und nachhaltige Kontakte.

