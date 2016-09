Neue Vertriebsleitung bei der pirobase imperia gmbh

(firmenpresse) - Köln im September 2016. Ab 1. Oktober 2016 verantwortet Sven Lehmkuhl die Vertriebsleitung bei der pirobase imperia gmbh. „Mit Sven Lehmkuhl holen wir uns für unsere neue Vertriebsstrategie einen erfahrenen Branchenkenner ins Boot“, freut sich Matthias Kant, Geschäftsführer bei pirobase imperia, und ergänzt: „Seit der Neuausrichtung des Unternehmens haben wir uns zunächst intensiv auf die Neu- und Weiterentwicklung unserer Lösungen rund um imperia CMS und die pirobase SUITE konzentriert und dabei die Kommunikation nach außen und die Ansprache von Neukunden oder Partnern in den Hintergrund gestellt. Dies werden wir nun ändern und ab sofort hier wesentlich aktiver agieren.“ Sven Lehmkuhl hat vor seinem Wechsel zu pirobase imperia bereits bei den CMS-Anbietern RedDot/Open Text und Hippo diese Aufgabenbereiche betreut und kann in seiner neuen Position zudem auf seine Erfahrungen aus der Zeit als Geschäftsführer von Sitecore zurückgreifen. „Ich freue mich darauf, pirobase imperia als Vertriebsleiter zukünftig dabei zu unterstützen weiterzuwachsen. Denn die seit Jahren etablierten Produkte für PIM und CMS entwickelt das Unternehmen immer weiter am Puls der Zeit, um stetig innovative Features bereitzustellen“, so Sven Lehmkuhl.





Als Softwareanbieter für Content Management und Produktinformationsmanagement mit über 20 Jahren Erfahrung bietet die pirobase imperia gmbh innovative Lösungen für Enterprise, Mittelstand und öffentliche Institutionen mit umfangreichen Serviceleistungen aus einer Hand. Dabei versteht sich das Unternehmen als strategischer Partner zur Verwaltung von Content in komplexen Unternehmensumgebungen mit hoher Designkompetenz, um Informationen und Inhalte im E-Business, E-Commerce und Cross-Channel schnittstellenübergreifend für alle denkbaren Absatzkanäle zur Verfügung zu stellen. Mit pirobase CMS und pirobase imperia PIM für Enterprise und imperia CMS für Mittelständler und den Öffentlichen Sektor deckt das Unternehmen den kompletten Bereich der Digitalisierung, Aktualisierung und Archivierung sämtlicher Geschäfts- und Kommunikationsprozesse effektiv und zukunftssicher, sowohl intern als auch extern ab. Mit der pirobase SUITE und der imperia SUITE hat pirobase imperia zudem eine starke Kombination von CMS und PIM geschaffen und ist damit aktuell der einzige Anbieter am Markt.

Kommentare zur Pressemitteilung