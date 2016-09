12. Kongress Arbeitsrecht am 22. und 23. Februar 2017 in Berlin

(ots) - Unter der Schirmherrschaft der BDA

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände findet am 22. und

23. Februar 2017 der 12. Kongress Arbeitsrecht in Berlin statt.



Auf der Agenda des Kongresses stehen neben den aktuellen

Entwicklungen im Arbeits- und Tarifrecht auch der demographische

Wandel, der Datenschutz im Arbeitsrecht, Whistleblowing und Privacy

Shield sowie ein Rückblick auf 10 Jahre Allgemeines

Gleichbehandlungsgesetz (AGG).



Der Kongress bietet Geschäftsführern, Personalleitern,

Verbandsjuristen und Fachanwälten für Arbeitsrecht seit Jahren eine

bewährte Plattform. Der neue Hauptgeschäftsführer der BDA, Steffen

Kampeter, wird die Teilnehmer zum Auftakt der Tagung begrüßen.



Namhafte Arbeitsrechtsexperten wie Prof.Dr.Jobst-Hubertus Bauer

und Prof. Dr. Björn Gaul sind auch 2017 wieder mit an Bord der

Veranstaltung.



Der Kongress Arbeitsrecht wird auch 2017 von der GDA Gesellschaft

für Marketing und Service der Deutschen Arbeitgeber mbH in

Kooperation mit dem Fachmagazin Arbeit und Arbeitsrecht veranstaltet.



Weitere Informationen unter www.kongress-arbeitsrecht.de







Pressekontakt:

GDA Gesellschaft für Marketing und Service

der Deutschen Arbeitgeber mbH

Breite Straße 29

10178 Berlin

Andreas Kleinerüschkamp

Tel.. +49 30 2033 1850

E-Mail: A.Kleinerueschkamp(at)gda-kommunikation.de

Internet: www.kongress-arbeitsrecht.de



Dies ist eine Pressemitteilung von

GDA Gesellschaft für Marketing und Service der Deutschen Arbeitgeber mbH

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 21.09.2016 - 12:23

Sprache: Deutsch

News-ID 1402960

Anzahl Zeichen: 1598

Kontakt-Informationen:

Firma: GDA Gesellschaft für Marketing und Service der Deutschen Arbeitgeber mbH

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 75 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung