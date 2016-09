Liebe ohne Eifersucht mit Hypnose bei Dr. Elmar Basse

Eifersucht erfolgreich bewältigen mit Hypnose in der Praxis für Hypnose Hamburg bei Dr. Elmar Basse

Dr. Elmar Basse | Hypnose Hamburg

(firmenpresse) - Eifersucht gehört wohl zu den Themen, die am belastendsten für Paarbeziehungen sein können, sagt der Hypnosetherapeut Dr. Elmar Basse von der Praxis für Hypnose Hamburg (https://www.hypnose-hamburg.biz/eifersucht/). Zwar wird von vielen Menschen geäußert, dass es zur Liebe dazugehöre, eifersüchtig zu sein, allerdings liegt dort, wo dies gesagt wird, wohl ein bestimmtes Bild von Eifersucht vor, das laut dem Hypnosetherapeuten Dr. Elmar Basse kein Störungsbild bezeichnet. Dementsprechend wäre diese "milde" Form von Eifersucht auch kaum als eine solche zu bezeichnen, sondern eher als ein "Sich-um-den-anderen-Gedanken-machen" und Ähnliches. Denn sicherlich wünscht sich wohl jeder Mensch in einer Paarbeziehung, dass er dem anderen nicht gleichgültig ist, dass dieser sich vielleicht auch dann und wann Sorgen macht, dass man nicht fremdgehe oder sich in einen anderen vergucke.

Wie auch in vielen anderen Bereichen macht aber die Dosis das Gift. Beim eifersüchtigen Menschen liegt laut dem Hypnosetherapeuten Dr. Elmar Basse ein innerlicher, nur schwer und gegebenenfalls gar nicht zu kontrollierender Drang vor, den Partner zu überwachen, seine Bewegungsräume einzuengen udn ihn immer wieder zur Rede zu stellen oder auf andere Weise zu konfrontieren. Das geht typischerweise mit einer hohen inneren und äußeren Spannungsbereitschaft einher und droht dauerhaft die Paarbeziehung zu vergiften.

Selbstheilungsversuche haben bei einer "ausgewachsenen" Eifersucht oft nur einen begrenzten Wert, sagt der Hypnosetherapeut Dr. Elmar Basse. Natürlich ist es sinnvoll und geradezu geboten, erst einmal bei sich selbst anzufangen, wenn man Eifersuchtssymptome bei sich bemerkt. Das heißt, so erläutert der Hypnosetherapeut Dr. Elmar Basse näher, dass der an Eifersucht leidende Mensch erst einmal einen Blick auf sich selbst und seine Eifersuchtssymptome werfen und sie zu verstehen versuchen sollte, gegebenenfalls auch im Dialog mit dem Partner oder mit Freunden, da der eigene Blick auf sich selbst oft voreingenommen und wenig selbstkritisch sein kann.



In einem nächsten Schritt ist es dann laut dem Hypnosetherapeuten Dr. Elmar Basse sinnvoll und empfehlenswert, geeignete Verhaltensänderungen zu versuchen, auch das wieder am besten in Absprache mit dem Partner. Es ist dabei auch hilfreich, wenn beide Partner sich gegenseitig reflektieren, denn vielleicht trägt das Verhalten des anderen irgendwie mit dazu bei, dass die Eifersucht entsteht. Partner wirken immer irgendwie aufeinander ein, sagt der Hypnosetherapeut Dr. Elmar Basse, und sie sind auch immer von Veränderungen mit betroffen, die der eine von beiden an seinem Verhalten vornimmt.

Was aber, wenn alles nicht hilft? Der Grund liegt dann oftmals darin, dass Kräfte im Unbewussten wirken, die sich dem bewussten Verstand und seinen Kontrollmechanismen entziehen. Daher kann Hypnose, wie Dr. Elmar Basse sie in seiner Praxis für Hypnose Hamburg seit vielen Jahren anwendet, ein hilfreicher Weg zur Heilung der Eifersucht sein.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.dr-basse.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Macht Erfahrung nicht oft den Unterschied? Klienten profitieren von der täglichen, intensiven Arbeit, die Dr. Elmar Basse mit Hypnose ausübt und die ihm eine große Erfahrung eingebracht hat.

In seiner Praxis für Hypnose Hamburg bietet Dr. Elmar Basse seit vielen Jahren klinische Hypnose und Hypnosetherapie an. Klinische Hypnose bei Dr. Elmar Basse kann bei einer großen Bandbreite von Anliegen helfen. Dazu zählen unter anderem die Raucherentwöhnung und die Gewichtsreduktion, aber auch die Behandlung von Ängsten und Schmerzen und vieles andere mehr. Gerne können Interessenten sich auch telefonisch oder per mail melden, um anzufragen, ob ihr Anliegen mit Hypnose bei Dr. Elmar Basse behandelt werden kann. Die Terminvereinbarung kann telefonisch erfolgen. Es steht aber auch ein Online-Terminkalender im Internet bereit, über den die Terminvereinbarung direkt elektronisch erfolgen kann.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Dr. Elmar Basse - Hypnose Hamburg

PresseKontakt / Agentur:

Dr. Elmar Basse - Hypnose Hamburg

Elmar Basse

Glockengießerwall 17

20095 Hamburg

elmar.basse(at)t-online.de

040-33313361

http://www.elmarbasse.de



Datum: 21.09.2016 - 13:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1402964

Anzahl Zeichen: 3124

Kontakt-Informationen:

Firma: Dr. Elmar Basse - Hypnose Hamburg

Ansprechpartner: Elmar Basse

Stadt: Hamburg

Telefon: 040-33313361





Diese Pressemitteilung wurde bisher 79 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung