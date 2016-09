Ingenieure im Vertrieb gesucht. Hidden Champion im deutschen Mittelstand sucht für den Grosskundenvertrieb Salesmanager

Spezialitäten Hersteller der kunststoffverarbeitenden Industrie sucht fachlich qualifizierte Wirtschaftsingenieure oder Chemiker für den Vetrieb hochwertiger Kunststofftechnologien in Europa

(firmenpresse) - Spezialitätenhersteller der kunststoffverarbeitenden Industrie beauftragt Kontrast Personalberatung GmbH aus Hamburg mit der Suche nach Experten für den Vertrieb anspruchsvoller Kunststofftechnologien in Europa.



Stellenanzeigen Aussendienst/ Salesmanager haben nur unzureichend qualifizierte Kandidaten Bewerbungen generieren können, die einfach nicht über das notwendige Wissen im Bereich Kunststofftechnologien, Chemie und Verfahrenstechnik vefügen und denen es darüber hinaus an belastbaren Leistungsnachweisen ihrer Verkaufserfolge fehlte.



Den gesuchten Wirtschafts-Ingenieuren bietet sich eine hervorragende berufliche Entwicklungsperspektive. Arbeitet doch das Mittelstandsunternehmen mit verschiedensten namenhaften Herstellern unterschiedlichster Branchen zusammen und ist darüber hinaus Marktführer bei verschiedensten fertigungstechnisch anspruchsvollen Halbfabrikaten.



Die Personalberater aus Hamburg sind aktuell im Dialog mit dem eigenen Kandidatenpool passender Ingenieure und führen darüber hinaus ein Marktscreening relevanter Vertriebsspezialisten durch um ein zusätzliches externes aktives Sourcing zu erleichtern.



Alle Details zum Stellenangebot für Ingenieure im Vertrieb finden Sie hier.



Für an dieser Stelle im Vertrieb interessierte Ingenieure ist die Dienstleistung der Personalberater selbstverständlich kostenfrei und es wird absolute Diskretion in der Bewerbungsbetreuung garantiert.





http://www.kontrast-consulting.de/stelle/stellenangebot-sales-manager-hamburg/465/



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Unser Name steht für die professionelle Anwendung der Wissensgebiete Psychologie, Betriebswirtschaft und Pädagogik in unseren Consulting-, Coaching- und Personalentwicklungs-Mandaten. Wir beherrschen die Themen Personal und Organisation in all ihren Facetten.



Gegründet 1993

Firmensitz Hamburg

Geschäftsfelder: Headhunting, Personalberatung, Projektentwicklung, Qualifizierung, Coaching



14 fest angestellte Berater, Coaches und Trainer

Unser Beraterteam setzt sich zusammen aus Betriebswirten, Psychologen und Pädagogen, die unserem Unternehmen langjährig treu verbunden sind. Engagiertes Teamwork, professioneller Kundenservice und strukturierte Projektarbeit kennzeichnen unsere erfolgreiche Arbeit in allen Geschäftsfeldern.



Wir arbeiten Kontrast-reich:

Interaktiv, gemeinsam mit den Kunden an Lösungen arbeitend, das nachhaltige Change-Management sowie die erfolgreiche Organisationsentwicklung stets im Fokus.



Branchen:

• Gesundheitswesen / Pflegewirtschaft

• IT / EDV / Telekommunikation

• Software / Systemhäuser / IT-Beratung

• Call Center / Kundenservice

• Pharmazeutische Industrie / Medizintechnik

• Finanzen / Versicherung

• Industrie

• Wohnungswirtschaft / Gebäudemanagement

• Medien / Verlage / Druckereiwesen



Personalberatungsleistungen:

Beratung Personalmanagement / Personalentwicklung / Talentmanagement

Einstellungstest / Eignungstest / Leistungsbeurteilung

Mitarbeiterführung / Mitarbeiterzufriedenheit / Mitarbeitermotivation

Change-Management / Entscheidungsprozesse / Projektmanagement

Personalbeurteilung / Personalauswahl / Assessment-Center

Karriereplanung / Potenzialanalyse / Kompetenzanalyse



Headhunting:

Direct Search / Executive Search / Unternehmensnachfolge

national / international



Personalentwicklung / Qualifizierung:

Qualifizierung / Coaching / Personalentwicklungs-Beratung / Teamentwicklung / Führungskräfteentwicklung / Train-the-Trainer / Train-the-Consultant



Projektentwicklung:

IT / EDV / Marketing / Vertrieb / Service & Support / Strategie

Projekte in Deutschland / Europa / international

Märkte erschließen / Produkte und Dienstleistungen einführen / Marketing und Vertrieb in Gang setzen / Organisation aufbauen

Deutsche Unternehmen auf dem Sprung in internationale Märkte

Internationale Unternehmen auf dem Sprung nach Deutschland

Leseranfragen:

