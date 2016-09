Prospekte und Flyer konzipieren und gestalten

PRofilBerater publizieren 14 Tipps, worauf Trainer, Berater und Coaches beim Konzipieren und gestalten von Broschüren, Prospekten und Flyern achten sollten

Prospekte gestalten, konzipieren: die PRofilBerater

(firmenpresse) - Zum Vermarkten ihrer Produkte und Dienstleistungen nutzen Trainer, Berater und Coaches oft Prospekte (https://www.die-profilberater.de/online-marketing-berater-beratung/prospekte-konzipieren-gestalten/). Bei deren Konzeption, Gestaltung sowie Einsatz sollten sie gewisse Dinge beachten, damit ihre Prospekte, Broschüren und Flyer die gewünschte Wirkung entfalten. Deshalb hat die auf die Marketingberatung von Beratungsunternehmen spezialisierte (Online-)Marketing- und PR-Agentur Die PRofilBerater GmbH, Darmstadt, auf ihrer Webseite 14 Tipps "nicht nur für Trainer, Berater und Coaches" publiziert, was diese beim Konzipieren und Gestalten von Prospekten beachten sollten .



Die PRofilBerater weisen die Dienstleister wie Trainer, Berater und Coaches unter anderem darauf hin: "In Ihrer Schreibtischschublade entfaltet das beste Prospekt keine Wirkung. Überlegen Sie deshalb im Vorfeld genau, wie und wo Sie Ihr Prospekt einsetzen möchten; außerdem, welches Ziel Sie mit Ihrem Prospekt erreichen möchten (z.B. ein bestimmtes Image fördern, Produkte verkaufen, Interesse wecken)." Die PRofilBerater empfehlen den Dienstleistern zudem, vorab präzise zu analysieren, wen sie ansprechen möchten: "Definieren Sie die Zielgruppe, sofern möglich, über mehrere Dimensionen (z.B. Branche, Unternehmensgröße/-kultur, Marktposition, Funktion, brennendstes Problem). Dann werden Ihre Aussagen treffsicherer."



Ein weiterer Tipp lautet: "Konzipieren Sie lieber mehrere einfache, aber treffsicher formulierte Prospekte, als einen teuren, aber sehr allgemein gehaltenen (Hochglanz-)Prospekt." Außerdem raten die PRofilBerater den Trainern, Beratern und Coaches für das Texten der Prospekte: "Ein Prospekt ist ein "schriftlich geführtes Verkaufsgespräch". Bauen Sie Ihren Prospekt entsprechend auf; kommunizieren Sie in ihm mit Ihren potenziellen Kunden." Die vollständigen Tipps finden Interessierte unter: https://www.die-profilberater.de/online-marketing-berater-beratung/prospekte-konzipieren-gestalten .





Veröffentlicht sind auf der Webseite der PRofilBerater viele weitere Marketing-Tipps - unter anderem zu den Themen Positionierung, Suchmaschinenoptimierung (SEO) sowie eine Online-Marketing-Strategie entwickeln und Webseiten konzipieren. Weitere Marketing-Tipps werden in den kommenden Monaten folgen. Alle Tipps sowie zahlreiche Artikel zum Thema Beratungsmarketing finden Interessierte auf der Webseite www.die-profilberater.de.





Die PRofilBerater GmbH, Darmstadt, ist eine (Online-)Marketing- und PR-Agentur, die sich auf die Zielgruppe "Anbieter immaterieller Dienstleistungen" spezialisiert hat. Sie unterstützt unter anderem Bildungs- und Beratungsunternehmen beim Entwickeln und Vermarkten ihrer "Produkte", beim Konzipieren und Gestalten ihrer Marketing- und Vertriebsinstrumente und bei der Pressearbeit. Außerdem unterstützt sie Bildungs- und Beratungsanbieter in SEO-Fragen, so dass ihre Unternehmen sowie deren Webseiten eine gute Google-Platzierung erzielen und bei Suchabfragen im Netz schnell und häufig gefunden werden.

