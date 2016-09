Neue Version ConAktiv 15

Mehr Funktionen und mehr Leistung mit ConAktiv 15

(PresseBox) - Revolution ist das Gegenteil von Stillstand. In diesem Sinne geht auch die Entwicklung von ConAktiv laufend weiter voran. Heute präsentieren wir ConAktiv 15 mit neuem Datenbankrelease. In dieser neuen Version erhalten unsere Kunden jede Menge neue Funktionen und Erweiterungen u.a. in diesen Modulen:

Das neue Smartphoneinterface Version 2.0 mit dem neuen Modul Tickets zur Erfassung Ihrer Supportanfragen

Die sichere Archivierung von ConAktiv Dokumenten sowie die einfache Übergabe an ein externes DMS

Der neue Layouteditor mit integrierter Rechtschreibeprüfung u.v.m.

Die Termin- und Ressourcenplanung mit besserer Funktionalität

Das neue Modul Lagerbewegungen

Sie möchten direkt mit uns sprechen und ConAktiv live erleben? Vereinbaren Sie einen Termin, bei dem Sie ConAktiv persönlich erleben und bei dem wir Ihre individuellen Fragen beantworten. Nutzen Sie bitte hierzu unser Kontakt-Formular oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf unter Telefon +49 (0)621 7777 9 - 62.



Seit 1995 - in diesem Jahr wurde die Connectivity GmbH gegründet - dreht sich bei uns alles um Sie, also um unsere Kunden und die, die es hoffentlich bald sein werden.

Wir, also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Connectivity GmbH in Mannheim, entwickeln und vertreiben die Unternehmenssoftware ConAktiv seit unserer Gründung. Dabei geht unser Selbstverständnis aber weit über das eines anspruchsvollen Softwareherstellers hinaus. Wir verstehen uns als dauerhaften Partner an Ihrer Seite. Und deshalb bekommen Sie von uns nicht nur die moderne, leistungsfähige Unternehmenssoftware ConAktiv, sondern auch volles Programm Support.

Die kaufmännische Unternehmenssoftware ConAktiv haben wir speziell für mittelständische, projektorientiert arbeitende Dienstleistungsunternehmen konzipiert. Dabei bietet Ihnen ConAktiv, neben den branchenspezifischen Ausprägungen, einen breit gefächerten Funktionsumfang und hohen Grad der individuellen Anpassungsmöglichkeiten.



Besonders geeignet ist ConAktiv für Unternehmen aus den Bereichen Kommunikation und Werbung, IT/EDV, Ingenieurwesen und Consulting. Dazu zählen beispielsweise Ingenieurbüros, Softwarehäuser, EDV-Dienstleister, Internet-Agenturen, Werbeagenturen, Eventagenturen, Multimediaagenturen und Unternehmensberatungen. Je nach Branche stehen Ihnen die Produkte ConAktiv Agentur, ConAktiv Consult, ConAktiv IT und ConAktiv Custom zur Verfügung.





