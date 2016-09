Interne Kommunikation von IKOR holt Silber bei den FOX AWARDS

IKOR-Mitarbeitermagazin IMAG und Mitarbeiter-App in der Kategorie VISUALS ausgezeichnet

(PresseBox) - Die Hauptakteure der internen Kommunikation bei IKOR, das Mitarbeitermagazin ?IMAG? sowie die Mitarbeiter-App, gewinnen Silber beim Fox Award 2016 in der Kategorie VISUALS. Crossmediale Kommunikation gepaart mit hervorragender User Experience hat die Jury überzeugt.

?Als SAP- und Technologieberatung mit Projekten in ganz Deutschland und der damit verbundenen dezentralen Mitarbeiterorganisation favorisieren wir vernetzte interne Kommunikationsprozesse. Mit anlassbezogener Verteilkommunikation werden wir dem Mediennutzungsverhalten unserer Mitarbeiter nicht mehr gerecht?, erklärt Lars Ackermann, Geschäftsführer von IKOR Management- und Systemberatung GmbH. ?Interne Kommunikation trifft bei der IKOR-Unternehmensleitung auf eine hohe Wertschätzung ? das spiegelt sich in unseren Inhalten sowie deren Aufbereitung wieder. Wir konzipieren und produzieren übrigens alle Inhalte inhouse. Umso mehr freuen wir uns über die Anerkennung und Auszeichnung von FOX AWARD?, so Ackermann weiter.

Interne Kommunikation - das Zusammenspiel von analog und digital

Mitarbeitermagazin und App werden optimal und nutzerorientiert verknüpft. Je nach Aufmerksamkeitsspanne - niedrig bei der App-Nutzung, hoch beim Lesen des IMAG - werden die Inhalte aufbereitet und platziert. Das dreimal jährlich erscheinende IKOR-Mitarbeitermagazin ist die inhaltliche Verlängerung der IKOR-App. Die gestalterische und redaktionelle Konzeption der Lösungen verantwortet die Marketing- und PR-Abteilung von IKOR. Grafische Unterstützung leistet vonWoedtke Kommunikationsdesign, als technischer Dienstleister zeigt sich webaffin verantwortlich.

IKOR-Kommunikationslösung mit Effizienz-Gen

Die FOX AWARDS ehren Kommunikationslösungen mit Effizienz-Gen. Seit 2011 werden sie unter dem Dach des dapamedien Verlags von einer Experten-Jury für die besten effizienten Lösungen der Marketing-Kommunikation in Print und Digital für interne und externe Kommunikation vergeben.



2016 wurden 348 Marketing- und Kommunikationslösungen eingereicht, 232 davon ausgezeichnet. Preise in der Kategorie VISUALS werden für besondere Gestaltungs-Effizienz vergeben. Das CCI (Corporate Communication Institute, Fachbereich Design der Fachhochschule Münster) hat auf Basis dort entwickelter Bewertungskriterien die Kommunikation/Gestaltung bewertet. Benotet wurde nach insgesamt rund 50 Kriterien Layout, Einsatz von Typografie und Bildsprache. Weitere Informationen unter www.foxawards.de.



Als SAP®- und Technologieberatung steht IKOR für Ideen, Konzepte und Realisierungen von zukunftssicheren IT-Prozessen.

Seit 1997 veredeln wir SAP-Systeme für die Welt der Financial Services. Dazu bietet die IKOR Management- & Systemberatung GmbH Unterstützung mit branchenspezifischem Prozesswissen, die IKOR Products GmbH entwickelt SAP Add-ons für Steuern und Rechnungswesen. Beratungsstark und lösungsorientiert schlüsseln wir Technologien für eine nachhaltige IT-Strategie im Sinne unserer Kunden auf.

IKOR ist SAP Silver Partner mit Recognized Expertise in der Kategorie Banking und aktives Mitglied beim BITKOM und der DSAG. Bundesweit sind 100 IKOR-Mitarbeiter im Projekteinsatz bei unseren Kunden wie Allianz, DZ Bank, E Plus, Generali, Helaba, HSH Nordbank, KfW, NRW.BANK, Talanx, ThyssenKrupp u.v.m. Unsere Firmenstandorte sind Hamburg und Oberhausen.





