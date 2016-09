In nur wenigen Minuten: Endlich Schluss mit überall herumfliegenden Haaren

(firmenpresse) - Der beste Freund des Menschen haart leider oft und verteilt diese überall in der Wohnung. Dies macht ihn nicht immer zu Herrchens bestem Freund. Hinzu kommt, dass einige herkömmliche Hundebürsten die lästigen Haare eher in der Wohnung verteilen, als diese zu bekämpfen.



Die PetPäl Fellpflege Hundebürste für deShedding setzt dem nun ein Ende. Bis zu 90% weniger herumfliegende Haare und das Fell vom besten Freund des Menschen glänzt und strahlt in all seiner Herrlichkeit. Der Clou: Die PetPäl Edelstahl Universalklinge ist für alle Felllängen & sensible Hauttypen geeignet - keine Unsicherheit mehr beim Einkauf.





Das Bürsten wird spielend einfach. In nur wenigen Minuten erreicht die PetPäl Hundebürste das erwünschte Ergebnis. Durch den ergonomisch geformten Griff, wird das Bürsten zum Kinderspiel für die Arme. Nach dem Bürsten wird mit nur einem Knopfdruck das lose Fell aus der Hundebürste losgelöst und kann - ohne Dreck in der Wohnung zu verteilen - entsorgt werden. Mit einem weiteren Knopf lässt sich die Klinge aus der Bürste zur weiteren Reinigung abnehmen. Für ein ordentliches Zuhause kann die Bürste ganz einfach bis zur nächsten Pflegesession aufgehängt werden.



Die PetPäl Hundebürste ist das ideale Pflegewerkzeug für schönes Fell und weniger herumfliegende Haare. Das essentielle Werkzeug für jeden Tierliebhaber.







PetPäl

Wir haben eine gemeinsame Mission - das Zusammenleben von Mensch und Tier noch schöner und einfacher zu gestalten.

