energiehoch3 eröffnet Pop-Up-Store im Rheinpark-Center Neuss

Der Energieanbieter energiehoch3 erschließt neue Vertriebswege und eröffnet als erster Energieversorger einen Pop-Up-Store im Rheinpark-Center Neuss. Hier können sich Verbraucher beraten lassen und direkt vor Ort schnell und unkompliziert Kunden von energiehoch3 werden. Wer zukünftig Strom oder Gas von energiehoch3 beziehen möchte, kann bei Vertragsabschluss im Store einen Einkaufsgutschein für das Rheinpark-Center erhalten.

(firmenpresse) - energiehoch3 berät Verbraucher im Rheinpark-Center Neuss



„Unsere Kunden fühlen sich seit 8 Jahren gut beraten und betreut. Mit dem Pop-Up-Store möchten wir Verbraucher jetzt auch persönlich vor Ort beraten und ihnen einen schnellen und unkomplizierten Wechsel zu unseren günstigen Strom- und Gastarifen ermöglichen“, erläutert Ralph Rombeck, Geschäftsführer der energiehoch3 GmbH. Wer im Store einen Vertrag abschließt, erhält als Willkommens-Geschenk einen Einkaufsgutschein für das Rheinpark-Center im Wert von bis zu 50 Euro. Dieses Angebot gibt es exklusiv im Store und nur so lange der Vorrat reicht.



Der Store befindet sich mitten im Rheinpark-Center an der Rolltreppe vor dem Hauptparkhaus zwischen der Bäckerei Kamps und dem real-Markt. So wie das Center selbst, ist auch der energiehoch3-Store von Montag bis Samstag zwischen 10 und 20 Uhr geöffnet. Wer vorbeikommen möchte, um sich individuell beraten zu lassen und vor Ort den Energieversorger zu wechseln, kann gerne seine letzte Strom- bzw. Gasrechnung mitbringen. Mithilfe dieser Informationen funktioniert der Wechsel noch einfacher und schneller. Der Pop-Up-Store ist von September 2016 bis einschließlich Februar 2017 im Rheinpark-Center Neuss erreichbar.









Über energiehoch3



energiehoch3 ist ein Energieanbieter, der bundesweit Strom und Erdgas für jeden Verbrauchstyp zu besten Konditionen anbietet. Es handelt sich um ein gemeinsames Unternehmen der GELSENWASSER AG und der Stadtwerke Bochum GmbH. Kunden von energiehoch3 profitieren somit von 150 Jahren Erfahrung in der Energiewirtschaft, einem einfachen Wechselprozess, flexiblen Verträgen, absoluter Versorgungssicherheit und einem ausgezeichneten Kundenservice. Daneben zeichnet sich das Unternehmen durch günstige Preise, eine Preisgarantie von bis zu 24 Monaten, eine schnelle und unkomplizierte Vertragsabwicklung und faire Vertragsbedingungen aus.

Mehr Informationen finden Sie unter: www.energiehoch3.de



energiehoch3 GmbH

Leseranfragen:

Pressekontakt



Naira Gammersbach

Telefon: 0234 77733-3311

Telefax: 0234 77733-3329

E-Mail: naira.gammersbach(at)energiehoch3.com

energiehoch3 GmbH

Ostring 28

44787 Bochum



Firma: energiehoch3 GmbH

Ansprechpartner: Naira Gammersbach

Stadt: Bochum

Telefon: 0234 77733-3311



Kommentare zur Pressemitteilung