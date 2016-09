GIG gründet spin off...

...für Errichtung von Gebäude- und Energietechnik

(firmenpresse) - Seit ihrer Gründung im Jahr 1998 wächst die GIG Unternehmensgruppe stetig und mit einem beeindruckenden Wachstum. Am 1. September 2016 hat der FM-Spezialist das spin off GIG Gebäude- und Energietechnik GmbH gegründet.



Das spin off ist für Bauleistungen insbesondere für die Errichtung von Gebäude-, Energieanlagen- und Prozesstechnik zuständig. Eingeschlossen sind auch Ingenieurs-, Planungs- und Bauleitungsleistungen. Die GIG Gebäude- und Energietechnik GmbH tritt auch als Generalübernehmer und Generalunternehmer auf und erbringt ihre Leistungen im In- und Ausland.



"Mit der Gründung dieses spin off werden wir dem gestiegenen Auftragsvolumen in diesem Bereich gerecht. So bündeln wir die Aufträge sowie unser Spezial-Know-how in einer Gesellschaft im TGA-Komplettbau und können unseren Auftraggebern besten Service aus einer Hand bieten." so Torsten Hannusch, geschäftsführender Gesellschafter der GIG Unternehmensgruppe. "Außerdem" so Torsten Hannusch weiter, "führen wir damit unsere Kompetenzen und gesammelten Erfahrungen im Bereich FM-gerechte Planung und Building Information Modelling, kurz BIM, zusammen. Insbesondere die Schnittstellen zwischen Planung, Bau und Betrieb/Facility Management haben dabei besondere Bedeutung."





http://www.gig24.com



Die GIG Unternehmensgruppe wurde als Innovations-Start-up für Komplett-Facility Management im Jahr 1998 von Torsten Hannusch gegründet. Der Facility Management-Spezialist ist deutschlandweit an über 120 Standorten in den Geschäftsbereichen Pharma, Chemie, Industrie, Wohnimmobilien, Büro- und Gewerbeimmobilien tätig. Neben dem Kerngeschäft des Standort- und Facility Managements werden Energiemanagement, Energiecontracting sowie Ingenieurleistungen angeboten. Im Bereich Wohnimmobilien betreut die GIG ca. 80.000 Wohneinheiten. Die GIG-Unternehmensgruppe hat sich unter anderem auf anspruchsvolle Infrastrukturen wie Pharma-Produktionsstätten, Industrieparks, Kraftwerke und Rechenzentren spezialisiert. Mit GIS Infrasite, einem Joint Venture mit der Infraserv GmbH & Co. Höchst KG, wird seit 2009 das Standortmanagement und der Standortbetrieb in der Chemieindustrie wegweisend angeboten. Seit der Gründung der GIG Stromkontor GmbH im Jahr 2013 tritt das Unternehmen auch als Energieversorger und -contractor für Industrie- und Arealnetze auf.

GIG Technologie& Gebäudemanagement GmbH

GIG Technologie & Gebäudemanagement GmbH

Carolina Lebedies

Hohenzollerndamm 150

14199 Berlin

info(at)gig24.com

030 / 756 87 77-0

http://www.gig24.com



