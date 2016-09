Pneumatik macht Arbeit von Lkw-Fahrern effizienter

Aventics rüstet Transportgestelle für Mitnahmestapler an Lkw mit vormontierten

Komplettlösungen aus

Mit Hilfe von Mitnahmestaplern können schwere Lasten schnell auf- und abgeladen werden.

(firmenpresse) - Die Pneumatikspezialisten von Aventics bieten ab sofort eine vormontierte Komplettlösung zur Erstausrüstung sowie Nachrüstung von Lkw an. Mit Hilfe der pneumatischen Vorrichtung lässt sich das Gestell von Mitnahmestaplern einfach mit einer Hebelbewegung ausfahren. Das schont die Gesundheit der Lkw-Fahrer, hilft ihnen Zeit zu sparen und somit effizienter zu arbeiten.



Das vormontierte Komplettpaket von Aventics besteht aus zwei Pneumatikzylindern, einem handbetätigten Ventil, einem Druckregler, Pneumatikschläuchen und den notwendigen Befestigungskomponenten. Ist der Lkw damit ausgerüstet, betätigt der Fahrer lediglich einen Hebel am Ventil, um den Mitnahmestapler abzuladen. Die beiden Zylinder ziehen dann die Sicherungsstangen unter dem Stapler weg. Das erhöht die Sicherheit für den Fahrer, da er nicht mehr unter den Lkw klettern muss, um das Untergestell manuell herauszuziehen. Ist der Mitnahmestapler wieder aufgeladen, schiebt die Pneumatik die Sicherungsstangen zurück in Position. Dadurch wird die Arbeit der Lkw-Fahrer um ein Vielfaches einfacher und produktiver und sie schaffen mehr Ladevorgänge pro Tag. Zudem sinkt die Verletzungsgefahr.



Die Aventics Komponenten sind auf die besonderen Anforderungen im rauen Lkw-Einsatz ausgelegt. Sie widerstehen Wind und Wetter, Spritzwasser und den Vibrationen und Stößen des täglichen Fahrbetriebs. Als robuste und einfach zu bedienende Technologie kann die Pneumatik dabei ihre Vorteile ausspielen. Im Nutzfahrzeugverkehr gelten zudem hohe Sicherheitsanforderungen: Die Befestigungen müssen die teilweise mehr als 1.000 Kilogramm schweren Maschinen sicher halten, auch wenn Schlaglöcher oder Straßenschwellen an den Befestigungen reißen oder Kopfsteinpflaster das Fahrzeug durchschüttelt. Dazu dienen die beiden Sicherungsstangen unter dem Mitnahmestapler.





Aventics kooperiert mit Quickstra und De Kruif

Mit dem neuen Angebot an Befestigungssätzen erschließt sich Aventics eine Nische im Nutzfahrzeugbereich. Die Materialsets sind unter einer Bestellnummer erhältlich, so dass die Geschäftsprozesse, die Logistik und die Fertigungsabläufe bei den Kunden vereinfacht werden. Die Komplettlösung wird als einbaufertige Baugruppe ausgeliefert und ist für alle Mitnahmestapler-Marken geeignet. Neben der Erstausstattung von Mitnahmestaplern ist auch eine Nachrüstung möglich. In den Niederlanden arbeitet Aventics daher seit Beginn des Jahres mit Quickstra und De Kruif zusammen, zwei Großhändlern und Wartungsspezialisten für Mitnahmestapler.





Mit Gabelstaplern, die am Heck eines Lastkraftwagens befestigt werden, können schwere Lasten schnell und sicher auf- und abgeladen werden. Aus Sicherheitsgründen müssen die sogenannten Mitnahmestapler auf der Fahrt von einem Kunden zum nächsten auf einem Metallgestell transportiert werden. Nach jeder Nutzung muss der Fahrer sie erneut auf dem Lkw montieren.





http://www.aventics.com/truck



AVENTICS GmbH

Meike Müller-Wiegand

Ulmer Str. 4

D-30880 Laatzen



Tel +49 511 2136-862

meike.mueller-wiegand(at)aventics.com



AVENTICS GmbH

Meike Müller-Wiegand

Ulmer Str. 4

D-30880 Laatzen



Tel +49 511 2136-862

meike.mueller-wiegand(at)aventics.com

