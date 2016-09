Neue Standorte in Bayern werden in Betrieb genommen

Die MPU-AkademieAugsburg eröffnet neue Standorte in Bayern: in Donauwörth, in Landsberg am Lech, in Friedberg, in Gersthofen, in Königsbrunn, in Mering und in Neusäß.

Unser derzeitiges Einzugsgebiet

(firmenpresse) - Noch in diesem Jahr wird die MPU-AkademieAugsburg weitere Standorte in Bayern mit Ihrer Dienstleistung, der professionellen Vorbereitung auf die MPU, versorgen. Die Anzahl der in Deutschland angeordneten medizinisch psychologischen Untersuchungen nimmt nicht ab, sie bleibt jährlich nahezu konstant.



Noch im Oktober 2016 werden bereits die ersten Aussenstellen eröffnet, und bis zum Jahresende sollen auch die letzten in diesem Jahr soweit sein. Nach wie vor wird auch an den neuen Geschäftstellen kein erkennbares Zeichen auf eine MPU-Vorbereitung hinweisen. Dieses Konzept hat sich in der Vergangenheit mehr als bewährt. Hierdurch wird die Anonymität des Betroffenen gewahrt, und er läuft nicht Gefahr von anderen beim Betreten oder Verlassen der Einrichtung als Betrofferner erkannt zu werden.



Als probate Alternative bietet die MPU-AkademieAugsburg Ihren Klienten auch Hausbesuche an. Dadurch müssen sich die sowieso schon geplagten Betroffenen nicht auch noch um Beförderungsdienste aus der Familie oder dem Freundeskreis kümmern.



Aufgrund der eingeschränkten Mobilität der Betroffenen macht es durchaus Sinn nicht nur in den großen Städten vertreten zu sein, sondern bevorzugt auch in den kleineren Städten und Ortschaften.



Durch zusätzliche, selbst ausgebildete Partner in der MPU Vorbereitung verfügt die MPU-AkademieAugsburg über ein sehr großes Netzwerk von Beratern, und deckt dadurch einen sehr großen Handlungs- und Beratungsradius ab. Mit dem eigens entwickelten 360°-Tree-Coaching Programm zur Vorbereitung auf die MPU steigen die Chancen auf ein positives Gutachten, auf deutlich mehr als 90 Prozent.











http://www.mpu-akademie-augsburg.de



MPU-AkademieAugsburg

Klausenberg 16, 86199 Augsburg

MPU-AkademieAugsburg

Werner Maurus

Augsburg

082199872069



