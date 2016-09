McHousy präsentiert sich von seiner besten"Web-Seite" - im neuen frischen Design!

Im neuen Look, mit attraktiven Bildern und einer klaren und intuitiven Navigation präsentiert sich McHousy von seiner Besten "Web-Seite".

McHousy - Sauber ohne Zauber! Ihr Alltagshelfer - online buchen!

(firmenpresse) - Würzburg, September 2016 - McHousy soll Spaß machen - ein mehr an Freizeit und Sorglosigkeit bieten. Dieser Maxime folgt die neue McHousy-Webseite und trumpft mit einer hohen Benutzerfreundlichkeit auf.



McHousy-Dienstleistungsangebot

Zu finden sind neben dem McHousy-Dienstleistungsangebot wie Reinigen, Renovieren, Gartenarbeit, Umzug und Betreuung, die unterhaltsamen McHousy-Erklärvideos - die einfach auf den Punkt gebracht genau erklären, was McHousy ist und wie McHousy funktioniert.



McHousy-Anfrage/Bewerberformulare

Über das neue Anfrageformular ist es schneller und einfacher möglich, die gewünschten McHousy-Dienstleistungen auszuwählen. Ein Klick genügt und die ersehnte Leistung befindet sich im Anfrageformular. Nur kurze Zeit später wird ein netter McHousy-Mitarbeiter mit dem Interessenten in Kontakt treten und alles Weitere besprechen.



Und für alle die selbst ein McHousy werden wollen steht ein intuitiv ausfüllbares Bewerbungsformular bereit.



McHousy - Informationen/Blog

Wer sich allerdings "nur" informieren möchte, der findet einiges an Infos und Hintergründe zum Unternehmen selbst sowie News und Tipps im McHousy-Blog rund um Haus, Heim und Garten.



McHousy-Franchise

McHousy ist immer auf der Suche nach neuen Franchisepartnern. Für alle Franchiseinteressenten präsentiert sich McHousy auf einer extra Franchiseseite von seiner "anderen" Seite. Zu finden sind ein klares Anforderungsprofil sowie die Erwartungen, die an einen McHousy-Franchisepartner gestellt werden.



McHousy vergibt deutschlandweit sowie in Österreich Franchiselizenzen. Gerne hilft die McHousy-Systemzentrale neuen Franchisepartnern auf ihrem Weg in die Selbständigkeit. Sie erhalten hierbei umfangreiche Unterstützung im Auf- und Ausbau ihres Unternehmens wie z.B. bei der Businessplanung, der Standortwahl wie auch durch Schulungen. Des Weiteren steht McHousy-Franchisepartnern ein erprobtes Marketing- und Werbekonzept zur Seite. Begleitend erfolgt eine fundierte Managementberatung durch die Systemzentrale, um von Beginn an den langfristigen Erfolg zu sichern. Ein partnerschaftliches Miteinander ist hierbei für McHousy ein Eckpfeiler nachhaltigen Erfolgs!





Lassen Sie sich überraschen! Besuchen Sie uns:

McHousy.de



Über McHousy



Wer bzw. was ist McHousy?

McHousy bietet haushaltsnahe Dienstleistungen wie Hausreinigung, Renovierung, Montage, Gartenpflege und Umzüge auf moderne und professionelle Art und Weise. Aber auch die häusliche Betreuung hilfsbedürftiger Menschen unterstützend im Alltag oder einfach zum Zwecke der Kommunikation - diese und noch viele weitere Dienstleistungen rund um Haus, Heim & Garten sind über die McHousy-Online-Plattform zeitgemäß und einfach buchbar.



Wie ist die Idee entstanden?

"McHousy entstand aus einer Notlage heraus. Eine Operation mit anschließender Bettruhe mitten in einem Umzug führte zu einer hektischen Suche nach Unterstützung im Haushalt. Sämtliche Hausmeisterfirmen vor Ort waren bereits mit Stammkunden ausgebucht und Hilfe wurde nur in zeitlicher Ferne in Aussicht gestellt. Das Internet wurde auf der Suche nach Unterstützung durchforstet, aber vor Ort war über die bekannten Portale keine Hilfe zu bekommen. Nach Tagen der Frustration verkündete ich meiner Familie, dass ich dringend so etwas wie einen McHousy bräuchte. Das war die Geburtsstunde." berichtet die Gründerin Berit Hock.



Wer steckt hinter McHousy?

McHousy - powered by mainZIT - dahinter verbirgt sich die mainZIT GmbH, ein IT- und Serviceunternehmen aus Würzburg. Das Team von mainZIT besteht aus verschiedenen Persönlichkeiten, die Spaß an der Entwicklung eigener Geschäftsideen haben.



mainZIT.de









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.mainZIT.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:





Dies ist eine Pressemitteilung von

mainZIT GmbH

Leseranfragen:

Ohmstr. 4a, 97076 Würzburg

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 21.09.2016 - 15:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1403062

Anzahl Zeichen: 4097

Kontakt-Informationen:

Firma: mainZIT GmbH

Ansprechpartner: Marion Gräfin Wolffskeel-Lieblein

Stadt: Würzburg

Telefon: 0931/40620120



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.