Der ECHOTRAK übernimmt jetzt den Winterdienst

Metzingen, 21. September 2016 – Der erste Schnee kommt oft früher als man denkt. Grundstückseigentümer, Hausmeister und Arealpfleger sollten dann gut vorbereitet sein und sich nicht erst bei Wintereinbruch mit den passenden Geräte rüsten. Wer einen ECHOTRAK hat, kann sich freuen. Sein vielfältiges Zubehör erspart die lästige Suche nach den Winterdienstgeräten: Der Rasentraktor kehrt, räumt und streut.

Der ECHOTRAK beim Winterdienst

(firmenpresse) - Für jede Schneehöhe das richtige Gerät



Wenn die ersten weißen Flocken den Winter einläuten, ist meist noch nicht abzusehen, wie viel Schnee am nächsten Morgen wirklich auf den Straßen liegen bleibt. Aber man kann auf alles vorbereitet sein. Für Schneedecken mit bis zu zehn Zentimetern Höhe eignet sich beispielsweise die hydraulische Frontkehrmaschine besonders gut. Einfach die drei Schlauchverbindungen zusammenstecken und schon können Antrieb und Aushebung hydraulisch gesteuert werden. Dabei fegt sie dank dem bewusst sehr hoch gehaltenen Eigengewicht auch bereits festgefahrenen Schnee problemlos weg. Wer es mit Schneedecken ab zehn Zentimeter Höhe zu tun hat, greift besser zu dem Räumschild. Es lässt sich genauso einfach an der Front des ECHOTRAK anbringen und kann dann vom Fahrersitz aus gesteuert werden. Mit 125 Zentimetern Arbeitsbreite sind auch große Schneemassen für den umgebauten Rasentraktor kein Problem mehr.



Rutschfeste Wege mit dem Aufsattelstreuer



Zum Winterdienst gehört neben dem Schnee räumen auch das Streuen von Splitt, Sand oder Granulat. Denn auch bei Kälte und Eis müssen die Gehwege immer gefahrlos begehbar sein. Damit kein extra Streugerät gekauft werden muss, übernimmt der Aufsattelstreuer diesen Job. Er wird einfach hinten an den ECHOTRAK montiert und schon kann es losgehen. Vom Fahrersitz aus kann die Streumenge exakt dosiert und dann gleichmäßig ausgebracht werden. Dabei können Wind und Wetter dem rostgeschützten Behälter nichts anhaben.



Den Winterdienst ohne kalte Hände erledigen



Wer kennt das nicht: Auch mit dickem Pullover, Winterjacke und Handschuhen wird es während dem Winterdienst früher oder später doch kalt. Damit durchnässte Jacken und eisige Finger endlich der Vergangenheit angehören, haben sich die ECHO-Ingenieure eine ebenso geniale wie simple Idee einfallen lassen: Die Traktorkabine. Drei Seitenteile und ein Verdeck werden an den ECHOTRAK montiert und sperren Schnee, Eis und Kälte endgültig aus. Das schützende Kabinenhäuschen ermöglicht neben reichlich Arm- und Beinfreiheit eine sehr gute Rundumsicht für den besten Überblick bei der Arbeit.





Ein Gartentraktor für das ganze Jahr



Der bekannte Rasentraktor aus dem Hause ECHO Motorgeräte verwandelt sich in der kalten Jahreszeit in ein echtes Winterdienstgerät. Bei dem vielseitigen Zubehör ist für jeden Einsatzzweck das richtige Gerät dabei. Dabei steht vor allem eines im Mittelpunkt: Schnelle Montage und einfache Handhabung.



Technische Daten

ECHOTRAK Hydraulische Frontkehrmaschine FKM-600-08

100 cm Arbeitsbreite | Seitenverstellung vom Sitz | Hydraulische Aushebung | Schmutz- oder Schneekehrwalze | Spritzschutz | mit 8-Besatzreihen-Kehrwalze zum Schneekehren | 1.195,00 € UVP (inkl. MwSt.)



ECHOTRAK Hydraulische Frontkehrmaschine FKM-600-16

100 cm Arbeitsbreite | Seitenverstellung vom Sitz | Hydraulische Aushebung | Schmutz- oder Schneekehrwalze | Spritzschutz | mit 16-Besatzreihen-Kehrwalze zum Schmutzkehren | 1.209,00 € UVP (inkl. MwSt.)



ECHOTRAK Schneeräumschild SS-500-40

125 cm Arbeitsbreite | Seitenverstellung vom Sitz | mit manueller und hydraulischer Aushebung erhältlich | für A-Serie und PARK-Serie mit Seitenverstellung vom Fahrersitz wird der Anbaubock zusätzlich benötigt | 488,00 € UVP (inkl. MwSt.)



ECHOTRAK Schneeräumschild SS-125AD-104

125 cm Arbeitsbreite | für A-Serie, komplett mit Anbaubock | 762,00 € UVP (inkl. MwSt.)

ECHOTRAK Aufsattelstreuer SP-25-51

70 kg Nutzlast oder 100 kg Nutzlast Gewicht | 45l Behältervolumen oder 75l Behältervolumen | 1-10 m Streubreite | Lieferung inkl. Prallschutz bei beiden Modellvarianten | für A-Serie | 810,00€ UVP (inkl. MwSt.)



ECHOTRAK Aufsattelstreuer SP-750P-2

70 kg Nutzlast oder 100 kg Nutzlast Gewicht | 45l Behältervolumen oder 75l Behältervolumen | 1-10 m Streubreite | Lieferung inkl. Prallschutz bei beiden Modellvarianten | für PARK-Serie | 892,00€ UVP (inkl. MwSt.)



ECHOTRAK Traktorkabine u. Zubehör ECHOTRAK

Verdeck | 3 Seitenteile | klappbare Frontscheibe | elektrischer Scheibenwischer| ab 163,00€ UVP (inkl. MwSt.)







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.echo-motorgeraete.de/presse/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

ECHO Motorgeräte



ECHO Motorgeräte vertreibt über mehr als 1.000 Fachhändler seit mehr als 30 Jahren qualitativ hochwertige und robuste Motorgeräte für die Rasen-, Garten-, Landschafts- und Arealpflege an ambitionierte Gartenliebhaber und Profianwender. Besitzer großer Gärten und Grundstücke, Hausmeister oder Hausmeisterdienste, Reinigungsdienstleister, Platzwarte, kleine Kommunen, Garten- und Landschaftsbauer, Land- und Forstwirte oder Handwerker – sie alle finden sich im umfangreichen Produktprogramm von ECHO Motorgeräte wieder.



www.echo-motorgeraete.de

Dies ist eine Pressemitteilung von

ECHO Motorgeräte Vertrieb Deutschland GmbH

Leseranfragen:

Sandra Lohrmann

Telefon 0711/340174-16

sandra.lohrmann(at)mindrevolution.com

mindrevolution, Theodor-Heuss-Str. 23, 70174 Stuttgart

PresseKontakt / Agentur:

Sandra Lohrmann

Telefon 0711/340174-16

sandra.lohrmann(at)mindrevolution.com

mindrevolution, Theodor-Heuss-Str. 23, 70174 Stuttgart

Datum: 21.09.2016 - 15:14

Sprache: Deutsch

News-ID 1403063

Anzahl Zeichen: 4696

Kontakt-Informationen:

Firma: ECHO Motorgeräte Vertrieb Deutschland GmbH

Ansprechpartner: Sandra Lohrmann

Stadt: Metzingen

Telefon: 0711340174210



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 21.09.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 97 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung