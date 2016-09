Resilienz - die Heilkraft der mentalen Stärke

Aktionstag für die Naturheilkunde

(firmenpresse) - Zum diesjährigen "Tag der Naturheilkunde" am zweiten Wochenende im Oktober wählte der Deutsche Naturheilbund (DNB) das Thema "Resilienz - die Heilkraft der mentalen Stärke". 18 Naturheilvereine bieten bundesweit im Verlauf des Herbstes dazu breitgefächerte Angebote; zur Zentralveranstaltung lädt am 22. Oktober der Naturheilverein Arbeitsgemeinschaft für gesunde Lebensweise Schwäbisch Hall e.V. ein.



An Aktionstagen wie diesen und in vielen weiteren Vorträgen und Kursen erhalten die Besucher solides und anwendbares Gesundheitswissen. Naturheilvereine führen Theorie und Praxis, Therapeuten und Patienten zusammen und helfen so, Krankheitsursachen zu erkennen und für die Gesundheit selbst aktiv zu werden.



Immer mehr Menschen stellen sich der Aufgabe, ihre Gesundheitskompetenz zu stärken. "Wir haben es selbst in der Hand, uns auf unsere Kräfte zu besinnen", sagt DNB-Präsident Alois Sauer. "Die moderne Wissenschaft zeigt, dass Resilienzfaktoren einen großen Einfluss auf unsere psychische und körperliche Gesundheit haben. Wer ein starkes seelisches Immunsystem entwickelt, ist besser darauf vorbereitet, Konflikte, Misserfolge, Lebenskrisen und schwere Erkrankungen zu meistern."



Resilienz sei nicht angeboren, lasse sich aber aufbauen und erlernen. Gesünder und leistungsfähiger werden und mehr Lebensfreude - am besten in der Gemeinschaft, ist das Ziel dieser Aktionstage. "Es gelingt uns, wenn wir die Resilienzfaktoren stärken und dadurch Krankheiten an Körper und Seele überwinden", betont Alois Sauer.



