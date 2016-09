Recherchen des stern und von "Panorama" zeigen: AfD-Spitzenkandidat im Saarland handelt mit Hakenkreuzorden und "KZ-Geld"

(ots) - Rudolf Müller, Spitzenkandidat der AfD für die

Landtagswahl im Saarland, vertreibt in seinem Laden in Saarbrücken

Geld aus Konzentrationslagern der Nationalsozialisten. Das berichten

der stern und das ARD-Magazin "Panorama" nach gemeinsamen Recherchen.

Müller hat in seinem Antiquitätengeschäft Scheine aus Theresienstadt

im Angebot. Historiker nennen derlei Währung "Lagergeld", Müller

selbst bietet sie als "KZ-Geld" an. Außerdem verkauft der

AfD-Landesvorstand Müller in seinem Geschäft Orden aus der NS-Zeit

mit Hakenkreuzen. Anders als der Handel mit Lagergeld ist dies in

Deutschland laut Strafgesetzbuch, Paragraph 86a, nicht erlaubt.



Der stern schickte einen Testkäufer in das Geschäft des

65-Jährigen, dieser erwarb von Müller Lagergeld und einen Orden aus

dem Jahr 1939 mit einem Hakenkreuz drauf. Einige Tage später

verkaufte Müller einem Mann, der den Laden für das ARD-Magazin

"Panorama" besuchte, einen anderen Hakenkreuzorden und ebenfalls

Lagergeld.



Fragen des stern zu seinen Geschäften mit NS-Devotionalien ließ

Müller unbeantwortet. Gegenüber "Panorama" behauptete er, nicht

gewusst zu haben, dass er mit seinen Geschäften gegen das Gesetz

verstoße. Gleichzeitig gestand Müller ein, der Handel mit

Hakenkreuzorden zieme sich für einen Spitzenkandidaten der AfD nicht.

Die Franzosen und Amerikaner seien aber wild darauf.



Vom stern generell auf Geschäfte mit Lagergeld und Hakenkreuzorden

angesprochen, sagte Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der

Juden in Deutschland: "Mit Gegenständen aus Konzentrationslagern

sollten keine Geschäfte und erst recht kein Profit gemacht werden.

Das ist respektlos gegenüber den Millionen Menschen, die im KZ

gelitten haben und dort ermordet wurden. Solche Dinge gehören in

Museen und Gedenkstätten."



Die AfD im Saarland wurde zuletzt vom Bundesvorstand der Partei



aufgelöst, nachdem der stern Kontakte der beiden Landesvorsitzenden

Josef Dörr und Lutz Hecker zu Neonazis enthüllt hatte. Der

Landesvorstand erhob erfolgreich Einspruch gegen die Auflösung und

darf einstweilig weiterarbeiten. Nachdem der AfD-Bundesparteitag für

eine Auflösung gestimmt hat, hat nun das Bundesschiedsgericht der

Partei das letzte Wort.



21.09.2016

