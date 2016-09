Kostenlose online-Seminare zum Thema Gesundheitscoaching

Das go4balance Coaching-Tool zur Veränderung des Lebensstils

(firmenpresse) - Allen Menschen, die als Personal Coaches arbeiten, bietet go4balance ein wertvolles Tool, um ihnen die Arbeit zu erleichtern und ihre Effizienz zu steigern. Für alle Interessierten gibt es ab sofort kostenlose Infoseminare, die ersten am Mo., 26.Sept. und 17.Okt., 19-20 Uhr. Egal, in welchem Bereich Personal Coaches arbeiten - Ernährung, Gesundheit, Persönlichkeit oder andere Felder, die den Lebensstil und das Wohlbefinden nachhaltig beeinflussen - hier bekommen sie eine Methode an die Hand, die ihrer Arbeit eine systematische Grundlage gibt.

go4balance - wie geht denn das?

Das go4balance Coaching-Tool für einen ausbalancierten Lebensstil wurde aus der im Coaching Bereich schon lange bewährten Alchimedus®-Methode entwickelt. Es beruht auf einer Erhebung mit drei mal zwanzig Fragen. Auf Grundlage dieser Bestandsaufnahme werden im Coaching Blockaden aufgedeckt, schlummernde Potenziale gefunden, Ziele und Maßnahmen definiert, um Lösungen zu finden und umzusetzen. Zudem erhält die gecoachte Person einen ausführlichen Bericht, den die unterstützende Software automatisch entwickelt. Hier werden Analysen, Erkenntnisse und Ergebnisse nachvollziehbar und überprüfbar zusammengefasst und so die Nachhaltigkeit eines Coachings sichergestellt. Gesundheitsberater/innen, Personal Trainer oder Ernährungsberater/innen bekommen viele Anknüpfungspunkte geliefert, die in die Nachbetreuung einfließen.

Lebensstil ändern - Gesundheit und Wohlbefinden erleben

So einfach ließe sich Zielsetzung und Umsetzung eines gesunden, erfolgreichen Lebens auf den Punkt bringen. Aber - jeder weiß es - so einfach ist es nicht. Wer seinen Lebensstil wirklich ändern will, der muss sich zunächst mit seinen eigenen, inneren Blockaden beschäftigen. Das Coaching-Tool go4balance hilft, die Blockaden zu identifizieren und gibt Hilfen zu deren Überwindung. Es hilft auch dabei, den Glauben an die eigene Möglichkeit zur Veränderung, zur Weiterentwicklung wiederzufinden. Die Schwierigkeiten bei der Nutzung eigener Potenziale werden benannt und ein Weg aufgezeigt, das eigene Potenzial fruchtbar zu nutzen.



Realistische Zielvorgaben auf dem Weg zu Gesundheit und Wohlbefinden

Wer als Personal Coach mit Menschen arbeitet, die ihre Lebensbalance finden und Wohlbefinden erreichen wollen, dem gibt das Coaching-Tool ein Werkzeug an die Hand, das die Suche nach konkreten und realistischen Zielen systematisiert. So kann der Kunde Schritt für Schritt über realistische Zwischenziele zur eigenen Lebensbalance, letztlich zu Gesundheit und Zufriedenheit geführt werden.

Die Arbeit mit dem go4balance Coaching-Tool

Für Personal Trainer, Ernährungsberater/innen, Gesundheitsberater/innen oder Coaches bietet go4balance eine Kombination aus Online- und Präsenzschulung für die Anwendung des go4balance Coaching-Tools. Zum ersten Kennenlernen der Methode und Software gibt es jeden Monat ein kostenloses live Online-Info-Seminar. Anmeldungen sind möglich über die Homepage. Dort kann auch eine Aufzeichnung der Veranstaltung angefordert werden.

Info:

Erste Termine: Montag, 26. September und Montag, 17.Oktober, jeweils 19.00-20:00 Uhr

Anmeldung: www.go4balance.de

Go4balance wurde im September 2015 gegründet von Manuela Veil als Inhaber-geführtes Einzelunternehmen. Go4balance richtet sich an Gesundheitsdienstleister, Trainer oder Coaches, die Menschen ganzheitlich bei der Erreichung ihrer Gesundheits- oder Fitnessziele begleiten möchten. Diese erhalten von go4balance Software und Schulung um diese Methode erfolgreich anwenden zu können. Die Methode go4balance beruht auf klassischen Grundsätzen des systemischen Coachings und basiert auf der im Jahr 2000 angelegten und inzwischen tausendfach in anderen Branchen angewendeten Alchimedus®-Methode.

Mehr Informationen finden Sie auf www.go4balance.de

Kontakt: Manuela Veil ManuelaVeil(at)go4balance.de Tel. 0151-65662222

Firmenanschrift:

Feuerbacher Weg 131 70192 Stuttgart





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.go4balance.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Go4balance wurde im September 2015 gegründet von Manuela Veil als Inhaber-geführtes Einzelunternehmen. Go4balance richtet sich an Gesundheitsdienstleister, Trainer oder Coaches, die Menschen ganzheitlich bei der Erreichung ihrer Gesundheits- oder Fitnessziele begleiten möchten. Diese erhalten von go4balance Software und Schulung um diese Methode erfolgreich anwenden zu können

Dies ist eine Pressemitteilung von

go4balance

PresseKontakt / Agentur:

go4balance

Manuela Veil

Feuerbacher Weg 131

70192 Stuttgart

ManuelaVeil(at)go4balance.de

49-711 12679350

http://www.go4balance.de



Datum: 21.09.2016 - 15:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1403086

Anzahl Zeichen: 4072

Kontakt-Informationen:

Firma: go4balance

Ansprechpartner: Manuela Veil

Stadt: Stuttgart

Telefon: +49-711 12679350





Diese Pressemitteilung wurde bisher 76 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung