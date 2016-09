Claranet erlangt Status als Premier Consulting Partner für Amazon Web Services (AWS)

(ots) - Der europäische Managed Service Provider

Claranet hat in Anerkennung seiner AWS-Kompetenz den Status als

Amazon Web Services Premier Consulting Partner erlangt. Claranet ist

damit der erste Anbieter aus Gartners Magic Quadrant für Managed

Hybrid Cloud Hosting in Europa 2016 und einer von nur zehn Service

Providern in EMEA, der diese Auszeichnung von AWS bislang erhalten

hat. Das AWS Partner Netzwerk (APN) ist ein in Stufen aufgebautes

Programm mit dem Ziel, Partner darin zu unterstützen, einen

erfolgreichen AWS-Stream für ihr Geschäft aufzubauen.



Die Kriterien, die erfüllt werden müssen, um den Status als

Premier Partner zu erlangen, umfassen technisches Wissen und eine

erfolgreiche AWS-Geschäftspraxis. Premier Consulting Partner müssen

über eine starke Basis an zertifizierten und geschulten technischen

Beratern sowie über APN-DevOps-Kompetenz und mindestens eine weitere

APN-Kompetenz verfügen. Zudem müssen sie ein gesundes, Ertrag

bringendes Beratungsgeschäft mit AWS sowie Erfolge beim Bereitstellen

und Implementieren von AWS-Lösungen nachweisen.



Claranet bietet einen umfassenden Hybrid-IT-Ansatz und tätigt

strategische Investitionen, um ein europaweites Exzellenzzentrum für

die Bereitstellung von Managed Services auf Cloud-Plattformen Dritter

aufzubauen. Zu diesem Zweck hat das Unternehmen im Jahr 2015 auf AWS

spezialisierte IT-Dienstleister in Spanien (Celingest) und Frankreich

(Morea) sowie Anfang 2016 in Großbritannien (Bashton) übernommen. Zu

den AWS-Kunden von Claranet gehören heute beispielsweise BBC

Worldwide, Dassault, ITV, Liverpool Football Club, Orange, Superdry

und Virgin Holidays.



Olivier Beaudet, Chief Marketing Officer der Claranet Gruppe,

erklärt:



"Den Status als Premier Partner zu erhalten, ist für Claranet eine

wichtige Entwicklung und reflektiert gleichzeitig die Investitionen,



die wir in den vergangenen Jahren in AWS getätigt haben. Wir sehen

AWS als einen wahren Business-Enabler und einen wichtigen Teil

unserer Produktplanung und Unternehmensstrategie. Als Premier Partner

können wir unsere Kunden bei der Nutzung der Plattform und der

Transformation ihres Unternehmens noch umfangreicher unterstützen. Es

herrscht ein starkes Interesse an AWS am Markt, doch viele Firmen -

insbesondere mittelständische Unternehmen - konnten von den enormen

AWS-Vorteilen bisher nicht profitieren, da sie schlichtweg nicht über

die notwendigen Fähigkeiten verfügten. Durch Partnerprogramme sind

Unternehmen in der Lage, die von AWS angebotene, höchst innovative

Infrastruktur zu nutzen und von zusätzlichen Dienstleistungen und

Support zu profitieren."



Weitere Informationen über Claranet gibt es online unter

www.claranet.de.



Über Claranet:



Claranet unterstützt Unternehmen mit innovativen Hosting-, Cloud-

und Netzwerk-Services bei ihrer Digitalisierung. Der Managed Service

Provider ist darauf spezialisiert, unternehmenskritische Umgebungen

auf flexiblen Cloud-Infrastrukturen zu hosten und unter höchsten

Sicherheits-, Performance- und Verfügbarkeitsanforderungen agil zu

betreiben. Gartner positionierte Claranet im "Magic Quadrant 2016"

als ein führendes Unternehmen für "Managed Hybrid Cloud Hosting" in

Europa. Mit über 1.200 Mitarbeitern realisiert Claranet große

Hosting-Lösungen in 37 Rechenzentren sowie auf Public

Cloud-Umgebungen wie zum Beispiel von AWS und Azure. Kunden wie

Airbus, Aktion Mensch, Flaconi, Leica und Gruner + Jahr vertrauen auf

diese Services für ihre Portale, eCommerce-Plattformen oder andere

geschäftsrelevante Anwendungen.







Datum: 21.09.2016 - 15:13

