ZDF-Programmhinweis

Donnerstag, 22. September 2016, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich

Moderation: Ingo Nommsen



Gast: Dirk Steffens, Journalist und Moderator



Ihre Rechte bei Leiharbeit - Rechtsanwalt Jens Niehl gibt Tipps

Früchte des Herbsts - Tipps von Gartenexperte Elmar Mai

Leberknödel zum Oktoberfest - Kochen mit Armin Roßmeier

Schimmel im Supermarkt - Was tun mit verdorbenen Produkten?







Donnerstag, 22. September 2016, 12.10 Uhr



drehscheibe

Moderation: Tim Niedernolte



Multikulti am Steindamm in Hamburg - Unterwegs mit dem

Quartiersmanager

Paranormale Phänomene - Was ist dran am Wünschelrutengehen?

Expedition Deutschland in Bremen - Urlaub im Kleingarten







Donnerstag, 22. September 2016, 17.45 Uhr



Leute heute

Moderation: Karen Webb



Emilia Schüle startet durch - Treffen mit der Schauspielerin

Der Bergdoktor feiert - Hans Sigl und Kollegen auf der Alm

ZDF-Show mit Nora Tschirner - Neue Folge "Mich täuscht keiner!"







Donnerstag, 22. September 2016, 22.15 Uhr



maybrit illner



Thema: Land gespalten, Parteien geschrumpft - Wird Deutschland

unregierbar?



Gäste:

Thomas Oppermann, SPD - Fraktionsvorsitzender

Andreas Scheuer, CSU - Generalsekretär

Katja Kipping, Die Linke - Parteivorsitzende

Heinrich August Winkler - Historiker

Hans-Ulrich Jörges - Journalist, "stern"

Oliver Decker, Uni Leipzig - Studienleiter der "Mitte-Studie"







